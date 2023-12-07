校園減壓｜東華甲寅年開Cafe發掘學生熱情　特長午膳減慢生活步伐

學童精神健康引起社會關注，其實學界在過去數個月都有不少措施及活動，幫助學生紓緩壓力，享受校園生活，「01教育」邀請了數間學校的校長分享不同做法。



北區東華三院甲寅年總理中學是區內英中之一。校長邱春燕指出，學校理念是希望學生喜歡上學、找到上學的意義、對上學感到希望，認為學生一旦成績未如期，就會失去成功感，所以學校透過舉辦多元化活動，讓學生可以嘗試不同事物，找到興趣及熱情。她更呼籲社會給予年青人更多歇息空間，例如減慢疫情後的復常步伐。



多元活動營造成功感 校內咖啡室助學生找到興趣及熱情

東華三院甲寅年總理中學於上學年於校內開設咖啡室，一方面配合同一個學年開設的「社創科」，另一方面亦幫助學生找到興趣及熱情。（資料圖片／林靄怡攝）

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香港社會一向注重學業成績，以升讀大學為讀書主要目標。邱校長指，如果學生將精力都放在學業上，一旦成績未如期望，就會失去成功感，情況於疫情後更為明顯。她以自己學校為例，會舉辦不同類型的學術和非學術活動，讓學生從中發掘興趣和熱情。

學校近年成立了咖啡室，上至CEO、下至沖調咖啡和店面清潔均由學生一手包辦，不少學生都由零開始學習營運，歸屬感相高。邱校長直言，「你唔畀部咖啡機佢，佢唔知有呢個文化」，學生們現時不但可以自行沖調咖啡，更會研發新飲品、思考如何提升服務質素，認為即使學生不打算成為咖啡師，至少也找到興趣及熱情。她又指，學校刻意安排學生一起嘗試新事物，營造更大推動力。

學校的另一特點是午膳時間長達1小時20分鐘，邱校長解釋，師生於午膳前已經上了6節課堂，「生活真係要咁趕？」，「老師都唔夠時間食飯，點同學生傾計？」，認為充足的午膳時間能讓師生慢慢吃飯，餘下的時間亦可以聊天放鬆、「食個雪糕」、以至是運動一下。

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（資料圖片／林靄怡攝）

助學生建不同人際關係網 工作坊教家長正向語言技巧

邱校長形容，與學校、老師、朋友及家人的關係是學生的保護網，可以於學生遇到挫折時提供保護，如果學生能夠於這些關係之中取得滿足感，獲得適切的支援，情感上會較快樂及幸福。學校因此積極為學生建立人際關係網，以免學生遇上困難時「無人理、無人知」、「冇人幫咪放棄」。

學習方面，班主任會將學生分成不同學習小組，成員於學期初定下學習目標，然後一起溫習及做功課等，需要時可以互相請教，結伴同行讓難題變得簡單。課外活動方面，亦會有不同的活動及學會供學生參與，讓學生有更多機會認識朋友。

學校正計劃舉辦供家長及學生一起參加的工作坊，讓家長可以理解年青人的想法之餘，亦教導他們與年青人溝通的正向語言技巧，幫助家長與學生有效溝通，讓家庭能夠成為學生遇上逆境的保護網，提供支持及鼓勵。

學生未能適應疫情後復常 籲減慢步伐創造歇息空間

學生在過去數年疫情期間缺乏校園生活及面對面交流接觸的機會，日常生活都是面對熒幕。邱校長認為，學生一下子就要復常，面對學業、人際及校園生活等事宜同時掩至，加上不少學校想追回落後的學習進度，學生難免感到壓力。

她說社會應該多關心年青人是否真的能夠適應復常，「我哋有冇問身邊人『Are you ok？（你安好嗎？）』，係咪你（學生）返嚟（學校）就ok？事實上係咪咁呢？」，呼籲社會放慢復常步伐，讓學生有更多喘息空間，慢慢適應。