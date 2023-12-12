校園減壓｜大埔卍慈中學辦慢跑隊培養自信　資助學生報讀興趣班

學童精神健康引起社會關注，其實學界在過去數個月都有不少措施及活動，幫助學生紓緩壓力，享受校園生活，「01教育」邀請了數間學校的校長分享不同做法。



香港紅卍字會大埔卍慈中學七成學生有特殊教育需要（SEN），為了幫助學生尋找自我價值及建立信心，學校於今年創立「卍跑隊」，從慢跑讓學生明白跑得慢不是問題，因為能夠跑得更遠。潘啟祥校長表示，SEN學生的最大困難就是學業，所以學校以照顧差異及發掘潛能為理念，以教學法減少學生學習障礙，達至有意義的課堂參與。



「卍跑社」讓學生跑得更遠 每年辦學習成果展

學校於本學年設立「卍跑社」，以「Run slow, Run far」為目標，告訴學生跑得慢不成問題，因為可以跑得更遠。（香港紅卍字會大埔卍慈中學提供）

「卍跑社」以「Run slow, Run far」為目標，告訴學生「唔使擔心自己跑得唔夠快」，加上慢跑的入場門檻較低，有望吸引平時較少做運動的學生參與。「卍跑社」於每周五下午開跑圍繞社區一圈，並開放予老師及家長報名，參加者可以慢跑或步行，途中可以閒話家常、談天說地。

潘校長說，不少體力較弱或被動的學生都有參與「卍跑社」，更有人接近全勤出席。另外，由於不少學生的家庭支援較少，他們對報名、繳費、逐次簽通告等程序感到抗拒，所以學校將卍跑社設定為全年活動，只需報名一次，學生即可自由參加不同日子的活動，方便學生隨時參加。

學校每年都會舉辦「我的驕傲學習成果展」，每個學生都會有一張屬於自己的展枱，展示自己過去一年的成果。（香港紅卍字會大埔卍慈中學提供）

疫情前，學校每年都會舉辦「我的驕傲學習成果展」，每個學生都會有一張屬於自己的展枱，展示自己過去一年的成果，展品可以是突出的默書成績、校內外活動表現、參與義工的經驗等，讓同學、老師及家長都可以認識學生的長處，互相欣賞，建立自信。學校正計劃於明年4月復辦展覽，更考慮同時舉行網上展覽。

ApL五選一 學生選修美容後激發興趣學英文

潘啟祥校長指，有學生修讀美容ApL後對美容產生興趣，為了考取只設英文應考的美容專業試而學習英文，成為學習動機。（香港紅卍字會大埔卍慈中學提供）

「優化高中四個核心科目」推出後，大埔卍慈利用部份課時開設校本應用學習課程（ApL）為第三個選修科（3X），學生須從咖啡製作、體適能教練、美容護理、幼兒護理及資訊科技五科中選修一科，由外聘導師到校上課。潘校長解釋，如果學生於傳統課程之中的成績不理想，或是對學科不感興趣，將難以看到讀書的前景及出路，而ApL就是好的契機，例如有學生修讀美容課程後對美容產生興趣，為了考取只設英文應考的美容專業試而學習英文，成為學習動機。

學校透過制服隊伍活動幫助學生建立垂直關係，找到更多朋友。（香港紅卍字會大埔卍慈中學提供）

學校設有固定活動時間表，逢周一舉行興趣班，學生可以24選1參加；周三安排制服團隊活動。為了讓學生投入活動，學校更於活動翌日的周二、四都不會收功課，並設功課輔導班提供指導。

潘校長指，學校要求加入制服團隊的原因，是學生成長程度差異較大，讓較成熟的學生找到投契的年長同伴。另外，若學校未有提供學生感興趣的活動，學生可撰寫計劃書向學校申請資助報讀校外課程。

適異教學照顧學習差異 教師團隊犧牲升職機會聘助理

大埔卍慈錄取的SEN學生包括言語障礙、ADHD、讀寫障礙及自閉症，同班學生存在相當程度的學習差異，學校因此採用適異教學，將學習內容分成核心、延展及挑戰不同程度，為學生找到學習目標及起點，學生可以按照自己的程度完成相應部份。

針對老師難以完全掌握所有學生的學習需要，學校經教師團隊一致同意後，決定凍結晉升位置，騰出額外資源聘請駐班的學習支援助理，幫助教師於課堂上照顧學生需要。

潘校長解釋，現時政府按學生人數提供SEN學生資助，但資助設有總額上限，期望可取消總額上限為SEN學生提供更全面支援，認為資助按人頭計算，相信移除上限並按實際SEN學生人數向學校提供資助亦不會額外增加政府開支。

SEN學生屬較脆弱一群 學校助找興趣、意義及成功感

香港紅卍字會大埔卍慈中學潘啟祥校長。（香港紅卍字會大埔卍慈中學提供）

減少SEN學生的學習障礙並非易事。潘校長直言，「（SEN學童）最大嘅困難就係佢哋都好相信自己係唔會成功」，即使並非遇上困難就會想到輕生，亦屬較脆弱的一群，所以要由學校「打底」，讓他們看到自己的價值，「有幾多風浪吹過嚟嘅時候，動搖唔到你對自己嘅價值同印象」，即使遇到較大的打擊亦會先想到自己的價值。

他又提到不少SEN學生於小學階段已經因成績等原因被邊緣化，「佢以往嘅經歷、佢嘅困難就已經成為咗佢嘅全部，或者佢絕大部分時間都係被人要求處理佢嘅困難」，學生難以看到自我價值。學校首要工作是減少他們的學習障礙，即使無法改變課程及應考公開試的要求，亦可想方法幫學生找到興趣、意義及成功感。他說SEN學生很多時候都會被人覺得遴迍，「但會唔會學生遴迍嘅位係佢嘅潛能所在呢？」。

學校社工多一倍 師生關係助學生表達自己

因應過去數月的情況，學校亦有加強留意學生情緒，留意到學生有異樣就會啟動相關機制，學校現時設有4名社工，比一般學校2名社工多，而社工亦會與老師緊密合作。潘校長說，SEN學生想法容易鑽牛角尖，解決方法是建立師生之間的互信關係。他舉例，過往學校曾經舉辦戒煙講座，有學生因此而擔心家人吸煙影響健康，但不懂得如何表達，甚至幾乎做傻事，幸好最後他選擇向老師傾訴解決憂慮。

潘校長強調，上述學生經歷不少人覺得天方夜譚，「但正正就係我哋有一啲特別嘅小朋友，其實心地好好，但佢唔識得去講畀人知佢一路擔心，去到一個位佢自己都諗埋一邊，而呢啲盲係點解我講要咁多人手、要咁多溝通嘅原因」。