校園減壓｜元朗信義成績表改為成長報告　每月設休整日減功課量

學童精神健康引起社會關注，其實學界在過去數個月都有不少措施及活動，幫助學生紓緩壓力，享受校園生活，「01教育」邀請了數間學校的校長分享不同做法。



基督教香港信義會元朗信義中學是區內英中之一，兩年前尹浩然校長引入「樂學」理念，提倡學生追求成績之餘更要追求成長，平衡作息時間。尹校長解釋，「樂學」的用意是要讓學生感到幸福，學校除了鼓勵學生參與學校事務，與學校建立情感連結，學校更會不時為學生製造小驚喜，讓學生於有溫度的校園上學。



尹浩然校長（前排右一）表示，做老師要視學生為自己的子女，盡心照顧學生。學校早前組交流團到日本交流，尹校長於出發前意外跌斷腳，但為了讓家長及學生放心，仍堅持隨團出發，令學生十分感動。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

「樂學」製造幸福感 成績表改學習成長報告

尹校長解釋，學校的樂學理念由「SPIRE」組成，包括Spititual（心靈上的富足）、Physical（參與不同活動獲得快樂）、Intellectual（掌握讀書的方法及目標）、Relational（建立人際關係）、Emotional（正向情感），從上述5個方面為學生營造幸福感。

學校早前將成績表改為學習成長報告表，考試成績只佔三分一，其餘由學生對科目的興趣、態度及參與度組成，學生的日常表現亦受到肯定之餘，亦可減輕學生考試壓力。報告除了老師評語，學生亦可寫下反思，即使是「講多咗嘢、打波好咗」亦無問題，因為成長是學生自己重視的東西，尹校長強調「呢個價值先最重要」。

▼▼▼ 學校早前將成績表改為學習成長報告表 ▼▼▼

為進一步降低學生學業壓力，學校限定每日測驗及功課總項目不多於4項，高中則不會多於5項。另外，學校每月設有休整日，由每班學生自行設計活動，看電影、打波、電競、玩桌上遊戲亦可，連班主任都會參與其中，促進師生關係並讓學生之間建立人際網絡。另外，為了讓學生玩得盡興，學校規定休整日翌日不需交功課及測驗。尹校長特別提到，近年學生的課業量下降，但成績更見進步。

▼▼▼ 學校每月設有休整日 ▼▼▼

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「良治」照顧弱勢學生 「3個15分鐘計劃」識別潛在家庭問題

學校設有「Bottom Up計劃」，照顧弱勢學生的家庭、學業以至是情緒，確保沒有學生因為家庭社經地位而失去與其他學生一樣的學習機會，學生可以自薦或被薦形式參加學校的「信義仁愛同行」計劃，獲取學習或活動費用支助。尹校長舉例，基層學生可以申請外地考察的資助及分期支付費用，減輕負擔之餘亦獲得與其他家庭一樣的學習機會。另外，學生如有情緒困擾，亦可申請資助支付私營醫生的治療費用，避免因為輪候公營醫療而令情況惡化。

另外，學校設有「三個15分鐘計劃」，如果學生未有準時上學，就會用第一個15分鐘確認學生是否請假；如果沒有，就會用第二個15分鐘致電家長了解；如果未能接通電話，就會用第三個15分鐘進行家訪。他強調計劃不會責罰學生，只是希望擴大保護網，識別學生是否有潛在家庭問題，避免悲劇發生。

鼓勵學生參與學校 暖心活動營造有溫度校園

尹浩然校長表示，學校偶爾會為學生製造小驚喜，例如準備燒賣魚蛋或是雪糕車，令學生感到學校是一個有溫度的校園。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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要讓學生感到被重視，方法之一是鼓勵學生參與學校事務、擔任重要位置，讓他們感到備受重視同樣重要。現時元朗信義設有圓桌會議，學生可以於會上直接提出需求及期望，例如學生曾在會上表示想對靜觀有更多認識，學校就於校園內設置空間，讓師生都可以進行靜觀訓練。如果學生有意成立學會，亦可向學校申請並獲得資助，例如學校的愛護動物學會及扭計骰學會就是由學生申請成立。另外，於其他學校只有高中學生才可以擔任的學生領袖位置，元朗信義就同時開放予初中學生，讓不同年級的學生都感到受重視。

除了校政及活動，元朗信義更有溫柔的一面，不時為學生一些小驚喜。例如學生讀書辛苦又遇上天氣轉冷，老師們就會準備魚蛋燒賣，天氣熱的時候又會安排雪糕車到校，「呢啲好多父母都會做，我哋都間中做下呢啲，佢哋覺得校園一係一個有溫度嘅校園，唔係讀完就走嘅補習社，同學校已經連結咗就較難有壞嘅念頭」。

現今社會對年青人要求變多 推動學生精神健康有四大元素

面對近期的學童精神健康議題，不少人都期望找到箇中原因。尹校長認為，起因之一是隨着社會進步，環境變得富裕，年青人亦被寄予更多期望，例如有更好的競爭力，但伴隨的亦是更多壓力。另外，經過數年疫情，學生亦需時重新適應面對面的人際交流。

推動學生精神健康，尹校長認為有四大元素，包括提供心理支援，令學生感到被愛、懂得愛他人及愛自己；就像成人講求工作與生活的平衡，學生亦要平衡成長及成績，「12年（中小學階段）都只係追求成績好痛苦」；給予年青人「Me time」，有歇息時間做自己喜歡的事；讓年青人於日常生活中找到長處及自我實現的機會，從而培養正向情緒。