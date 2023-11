青協關心一線｜心靈OK繃　如何安撫自己情緒

我們每個人都有一扇窗,這扇叫「身心容納之窗」(The window of tolerance)。每個人都有一個自我調節情緒的身心容納之窗範圍。當情緒在身心容納之窗內,我們可以適度調整壓力,使身心處在舒適狀態下。



若果有突然發生的事情或外在刺激,使我們情緒超過身心容納之窗「上限」時,我們可能會傾向變得憤怒或焦慮,並出現過度防衛與警戒。若然情緒處於身心容納之窗「下限」時,我們傾向會減少身體對外在事物的感受,容易出現憂鬱、無望、無力感。長期下去,我們身心容納之窗的範圍就會愈來愈少,連原本平常的人、事、物都會引起個人的強烈或憂鬱情緒。

在身體受傷時,我們會用膠布或藥水治療以加快癒合,但心理的傷我們會如何去處理? 我們又會否察覺呢? 關心身體之餘,我們亦需要關心我們的情緒。當我們心理感到受傷,其實亦需要為自己進行治理,目的是先減少我們持續陷入受傷的困境中,容我們有機會再接觸傷痛來源,學習擁抱過去經歷。

心理學家蓋伊.溫奇(Guy Winch)曾提出過4種最常見的受傷情緒: 1) 孤獨感 、2) 失敗感、3)被拒絕、4)反覆憂心。

1)孤獨感

當孤獨感出現時,我們會感到自己與人隔絕,沒法與人產生連結。

建議:允許自己嘗試創造與他人、事物、寵物之間連結,如: 打電話找人傾訴、與朋友見面、外出走走、進行運動,讓自己可以從孤獨感中走出來。

2)失敗感

在生活中事情出現不似自己預期的結果時,往往會產生失敗感,做不到的想法一直纏繞腦海。

建議:允許自己停一停接收「我做不到」、「我很差」的訊息。一次的挫敗不代表永久,容許自己可以有再嘗試的機會。

3)被拒絕

被人拒絕、被人否定,使我們的自尊心很受傷,繼而換來的仍是自己無限的自我懷疑及自我批評。

建議:允許自己與信任的人傾談,或是做一些讓自己舒適的事如: 聽音樂,讓自己抽離受傷的情境。

4)反覆憂心

當壓力大到不知如何面對時,我們會有持續擔心、煩惱、負面情緒,無法專注其他事情。

建議:允許自己去專注在其它的事情(例如食飯、看場電影、跑步),減少沉溺在擔憂的旋渦中。

放鬆小練習:

1)「4-7-8呼吸法」呼吸練習:

用鼻子吸氣4秒,然後屏住呼吸7秒,再以口呼氣8秒。呼吸練習有助紓緩焦慮緊張的情緒,並有助集中精神。

2)圖卡聯想

(青協關心一線27778899提供)

1.你看到這幅圖時有甚麼感覺?

2.你認為代表著甚麼?

3.如果你可以選擇更改一樣東西,那會是甚麼?

傷痛如果可被承載,荊棘亦會成花海,歡迎透過以下方法告知我們你看法!

關心一線27778899是一條為6-24歲的青少年而設立的輔導專線,熱線目的是協助青少年面對成長上的不同危機,提升解決困難的能力;同時為向身處危機及壓力的青少年提供緊急支援。

如學生遇上問題,可透過以下方法聯絡有關服務:

支援熱線:27778899

WhatsApp:27778899

Instagram:https://www.instagram.com/youthline27778899/

網站:https://mcc.hkfyg.org.hk/

服務時間:周一至六(包括公衆假期),下午2時至凌晨2時

文章資料來源:「Ted Talk How to practice emotional first aid | Guy Winch」