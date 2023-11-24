青協關心一線｜心靈OK繃　如何安撫自己情緒

我們每個人都有一扇窗，這扇叫「身心容納之窗」（The window of tolerance）。每個人都有一個自我調節情緒的身心容納之窗範圍。當情緒在身心容納之窗內，我們可以適度調整壓力，使身心處在舒適狀態下。



若果有突然發生的事情或外在刺激，使我們情緒超過身心容納之窗「上限」時，我們可能會傾向變得憤怒或焦慮，並出現過度防衛與警戒。若然情緒處於身心容納之窗「下限」時，我們傾向會減少身體對外在事物的感受，容易出現憂鬱、無望、無力感。長期下去，我們身心容納之窗的範圍就會愈來愈少，連原本平常的人、事、物都會引起個人的強烈或憂鬱情緒。

在身體受傷時，我們會用膠布或藥水治療以加快癒合，但心理的傷我們會如何去處理? 我們又會否察覺呢? 關心身體之餘，我們亦需要關心我們的情緒。當我們心理感到受傷，其實亦需要為自己進行治理，目的是先減少我們持續陷入受傷的困境中，容我們有機會再接觸傷痛來源，學習擁抱過去經歷。

心理學家蓋伊．溫奇（Guy Winch）曾提出過4種最常見的受傷情緒: 1） 孤獨感 、2） 失敗感、3）被拒絕、4）反覆憂心。

1）孤獨感

當孤獨感出現時，我們會感到自己與人隔絕，沒法與人產生連結。

建議：允許自己嘗試創造與他人、事物、寵物之間連結，如: 打電話找人傾訴、與朋友見面、外出走走、進行運動，讓自己可以從孤獨感中走出來。

2）失敗感

在生活中事情出現不似自己預期的結果時，往往會產生失敗感，做不到的想法一直纏繞腦海。

建議：允許自己停一停接收「我做不到」、「我很差」的訊息。一次的挫敗不代表永久，容許自己可以有再嘗試的機會。

3）被拒絕

被人拒絕、被人否定，使我們的自尊心很受傷，繼而換來的仍是自己無限的自我懷疑及自我批評。

建議：允許自己與信任的人傾談，或是做一些讓自己舒適的事如: 聽音樂，讓自己抽離受傷的情境。

4）反覆憂心

當壓力大到不知如何面對時，我們會有持續擔心、煩惱、負面情緒，無法專注其他事情。

建議：允許自己去專注在其它的事情（例如食飯、看場電影、跑步），減少沉溺在擔憂的旋渦中。

放鬆小練習：

1）「4-7-8呼吸法」呼吸練習：

用鼻子吸氣4秒，然後屏住呼吸7秒，再以口呼氣8秒。呼吸練習有助紓緩焦慮緊張的情緒，並有助集中精神。

2）圖卡聯想

（青協關心一線27778899提供）

1.你看到這幅圖時有甚麼感覺?

2.你認為代表著甚麼?

3.如果你可以選擇更改一樣東西，那會是甚麼?

傷痛如果可被承載，荊棘亦會成花海，歡迎透過以下方法告知我們你看法！

關心一線27778899是一條為6-24歲的青少年而設立的輔導專線，熱線目的是協助青少年面對成長上的不同危機，提升解決困難的能力；同時為向身處危機及壓力的青少年提供緊急支援。

如學生遇上問題，可透過以下方法聯絡有關服務：

支援熱線：27778899

WhatsApp：27778899

Instagram：https://www.instagram.com/youthline27778899/

網站：https://mcc.hkfyg.org.hk/

服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時

文章資料來源：「Ted Talk How to practice emotional first aid | Guy Winch」