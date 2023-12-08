九華校長：高中設校本非DSE課　給學生空間用STEAM助人建自信

男校九龍華仁書院校長周子詩接受「01教育」訪問談及學校STEAM發展策略，她指學校採取三層發展架構，其中STEAM普及教育一環除讓學生掌握基本技能和倫理外，校方特意於中四及中五設兩節非公開試的「Vision In Action」（VIA）校本課程，鼓勵他們透過STEAM幫助他人，從中經歷成功建立自信。



她解釋，學校注重學生全人發展，絕非「傳統學校只讀書谷成績」，而學生在VIA課有空間了解別人需要，為了幫助他人而產生動力，發揮創意想出解決方法並嘗試落實，過程中更需不斷改良方案克服不同挑戰後取得成功，相信整個經歷有助學生面對學業挑戰。



男校九龍華仁書院校長周子詩接受「01教育」訪問談及學校STEAM發展策略，她指學校採取三層發展架構，其中STEAM普及教育一環除讓學生掌握基本技能和倫理外，校方特意於中四及中五設兩節非公開試的「Vision In Action」（VIA）校本課程，鼓勵他們透過STEAM幫助他人，從中經歷成功建立自信。（盧翊銘攝）

九龍華仁書STEM教育委員會主席李海峻表示，目前學校向學生提供STEM教育，即將加入藝術（art）元素，希望學生接受STEAM教育，發展會更加全面，現時校方分了3層教育架構，「for all」代表全部學生在電腦和科學科目接受基礎知識和倫理，「for some」即是每一個年級有30至40名學生表現比較突出，獲邀參加星期六的增潤班，「for elite」意指個別學生因出色表現而加入校隊，每一個年級大約10人，相關安排一直獲得家長支持。

九龍華仁書STEM教育委員會主席李海峻見證學生由構思、參賽至奪獎，為他們感到高興。（盧翊銘攝）

中四、五設校本VIA課 給學生空間將想法付諸實行

九華校長周子詩表示，STEAM除了是學術知識，亦是讓學生發展的平台，認為成績以外學生還有其他需要學習的事，「如果我們只是要一個讀死書的人，就真的不是華仁。華仁是一個著重學生多元全人發展的學校，如果是傳統的學校就會只讀書谷成績，而我們絕對不是這個方向，是一個讓學生發展的空間」。

為配合男生需要，周校長稱學校於中四和中五每周設兩節「Vision In Action」非公開試校本課配合STEAM。VIA每周課時約70分鐘，涵蓋服務、戲劇、設計思維、音樂以及創業五大元素，讓學生有空間發揮、體察別人需要，然後思考自己可以做甚麼去幫助別人，也有機會發揮創意將想法付諸行動。

九龍華仁書院於中四和中五每周設兩節「Vision In Action」非公開試校本課配合STEAM。VIA每周課時約70分鐘，涵蓋服務、戲劇、設計思維、音樂以及創業五大元素，讓學生有空間發揮。（九龍華仁書院提供）

九華校長周子詩：男生成長過程需靠經歷探索能力和成長

在文憑試課程期間，學校要求學生修讀與考試無關的內容，會否引起學生和家長擔心？周校長坦言，最初也有考慮過學生反應，但認為VIA課程與公開試是互補的，「我們見到同學在成長裏面是需要空間，他們其實有很多想法，而這個空間其實可發展他的創意和幻想的能力，在過程中所經歷到的其實是可以放在讀書裏，讓讀書不是那麼硬梆梆只為求分數，而是希望自己進步」。

周校長進一步解釋，男生在成長過程中是需要透過不同經歷探索自己的能力和長處，而幫助他人正正是推動學生的巨大動力來源，甚至比幫助自己更有動力，「例如學生在VIA課會發現，原來這個世界、在香港社會有些人是需要一些幫助，這個原來是一個動力，推動他們去收集資料、和同學去談談，繼而去發展一些想法」，透過這個過程，學生會逐步學懂如何面對將來、從中學會進步、經歷成功，也需要向他人表達自己的想法，一點一滴建立學生的動力和自信，「其實去到某個年紀他會知道原來自己是有能力做到，自然會應用到讀書方面」。

連續3年有STEM校隊隊長升讀英國劍橋大學

現時九華STEM校隊共有過百名成員，當中又細分為數學、電腦等不同範疇，周子詩校長舉例，學校過去連續三年，均有STEM校隊的隊長成功入讀英國名校劍橋大學，分別修讀數學、電腦和工程。當中二人分別是香港奧林匹克數學和電腦代表隊成員，憑傑出表現而獲大學錄取；另一名學生則於疫情期間研發3D打印面罩助長者防疫，過程中亦讓學生找到發展方向，成功入讀心儀大學學科繼續發展。