中學女生月事尷尬經歷啟發設計手機App　AI解答問題比較衛生用品

相信每名女性每個月都要面對生理期困擾，有女高中生曾因在校做運動期間，因衛生巾不合身而經歷尷尬場面，啟發她與同學設計專為女性而設的生理期應用程式，利用AI解答月事問題、比較不同衛生產品等，並於女性議題解決方案比賽中獲得季軍。



青年成就香港部（JAHK）與商業機構合辦的女性議題解決方案計劃踏入第二屆，活動包括為期4個月的工作坊，讓參與的女學生在商界義工導師的指導下，設計現今社會關注的女性議題方案。（翁曼琛攝）

青年成就香港部（JAHK）與商業機構合辦的女性議題解決方案計劃專為女學生而設，活動包括為期4個月的工作坊，以及安排學生在商界義工導師的指導下，設計現今社會關注的女性議題解決方案參賽。活動吸引100名女學生共20支隊伍參賽，早前舉行頒獎禮分享方案。

來自中華基督教青年會中學的中五生巫萬里、曾夢嬌、李彩麗及張伊婷（左至右）設計名為「Unstop 大鵬鳥」的生理期應用程式方案。（翁曼琛攝）

尷尬經歷啟發設計手機App 盼助女性擺脫「月經羞恥」

其中來自中華基督教青年會中學的中五生李彩麗、曾夢嬌、巫萬里、張伊婷及黃曉楠，設計名為「Unstop 大鵬鳥」的生理期應用程式方案。該程式可協助用戶按需要選擇合適的衛生巾、利用人工智能（AI）技術解答有關生理期的問題、比較不同衛生產品，以及讓用戶發表有關衛生產品及生理期的意見。

巫萬里表示，曾於初中練習排球前熱身時，「塊衛生巾唔小心由內褲跌咗落地」，才察覺到衛生巾不合身的問題，啟發她設計此方案。李彩麗提到，當初各組員亦曾考慮不同女性議題，但最後大家都認為生理期議題的受眾較廣，能幫助女性擺脫「月經羞恥」，故以此作為方案題目。

談及活動中的得著，李彩麗表示，由於本身並沒有修讀經濟科，因而起初害怕不能給予有價值的想法，但直至有專家在工作坊上分享工作經驗時鼓勵學生，「唔好驚由零開始接受新事物」，令她重拾信心。曾夢嬌補充，過程中亦能學到如何製作精美的簡報，以及設計議題相關的標語。

來自東華三院甲寅年總理中學的中六生黎詠妍、劉睿欣、馬嘉林及梁月盈（左二至五）設計名為「HERstory」的女性體態應用程式方案，經濟科老師林欣欣（左一）及商界義工導師陳厚良（右一）則在旁指導。（翁曼琛攝）

另外，來自東華三院甲寅年總理中學的中六生劉睿欣、馬嘉林、梁月盈、黎詠妍及黃嘉楨則以「HERstory」奪得冠軍。團隊透過設計女性體態應用程式方案，讓用戶上載她們的體態照片，經程式內的AI分析後便會自動生成體態表徵及成因，更有註冊醫生提供相關建議。若個別用戶的體態問題較嚴重，程式亦特設會員專屬課程，為她們定制相應的改善方案。

劉睿欣表示，初中時曾因自信不足而駝背，後來通過參加不同活動才逐漸肯定自己的價值，駝背問題因而得到改善，啟發團隊以體態作為方案議題。梁月盈指，於工作坊上能認識不同專業領域的女性，過程亦能加強其演講及團隊合作能力。