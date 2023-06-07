AI人工智能｜恒大開發兩款免費語言學習app 助自學英語普通話

香港恒生大學研究團隊成功開發兩款手機應用程式，藉由人工智能引擎和聊天機器人技術打造的自學平台，免費助學生和市民提升英語及普通話能力。



應用程式「SpokenBot」集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音三大功能，用家可自訂學習日數來制定學習模式，透過聊天機械人自學英語；而「ReadOutLoud」則每日自動下載新聞內容，透過仿真AI語音生成技術以普通話或英語讀出內容及分析用家發音。



負責帶領開發團隊的恒生大學管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩（左），與管理科學與資訊管理課程四年級生周育熙（右）及張筠雨（中）介紹兩款免費語言學習app。（恒大提供圖片）

「SpokenBot」透過聊天機械人自學英語

應用程式「SpokenBot」集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音三大功能，提供包括新興科技、數碼化、職場等近100個貼近時事及社會的場景、過8,000組英文詞彙，並分為高、中、低三組難度，用家可根據能力選擇合適的程度、音速、甚至AI合成語音的口音等。

另外，「SpokenBot」每日更新新聞標題，供用家朗讀及學習英語；用家亦可自訂學習日數來制定學習模式，透過聊天機械人自學英語。

「ReadOutLoud」 AI引擎會分析發音

「ReadOutLoud」則每日自動從電台及政府新聞網下載新聞內容，並透過仿真AI語音生成技術以普通話或英語讀出相關內容。用家聽畢可透過錄音功能讀出內容，AI引擎會分析其發音，並向用家評分及指出可改善讀音的詞彙。

學生：比起硬背更有效改善敘事技巧

曾使用「SpokenBot」的管理科學與資訊管理課程四年級生周育熙表示，比起硬背英文單字或片語，「SpokenBot」幫助他更有效改善英語發音及掌握與新興科技相關的用字。

管理科學與資訊管理課程四年級生張筠雨則認為，使用「ReadOutLoud」可以令他對經常於新聞出現的字眼更熟悉，亦可改善敘事技巧，而透過每日閱讀新聞，更能緊貼時事，與世界接軌。