五校中學生組隊研製降解抗菌膠布　國際遺傳工程機器設計競賽奪冠

國際遺傳工程機器設計競賽由麻省理工學院創辦，是一年一度生物科技界的盛事。五間中學組成的學生的隊伍，於11月初赴法國巴黎參與賽事，最終憑「生物可降解的抗菌膠布」為題的項目，發表演說、設計科學海報、擺設攤位、對外介紹研究成果等，擊敗世界各地的中學隊伍，奪得最高級別的金獎。



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奪冠的隊伍由由浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、荃灣公立何傳耀紀念中學和東華三院伍若瑜夫人紀念中學的學生組成。他們以「生物可降解的抗菌膠布」為題參賽，把黑水虻的基因透過轉基因技術導入至大腸桿菌，製作擁有殺菌能力的抗菌肽，再以黑水虻的外殼，提取可於泥土快速降解的物質，用以製作膠布；並計算最合適的抗菌肽濃度，以達可持續發展的殺菌功效。

隊伍在準備過程中須自行選題，並通過設計和分析模型，合成全新的生物工程系統，當中運用生物科技、微積分、Python編程等的知識。隊伍經過反復嘗試、驗證與改良，最終取得成功；研究期間亦向不同持份者，包括藥房、黑水虻農場、認證公司及公眾收集意見，藉此完善計劃。

比賽期間，隊伍設計宣傳小冊子，讓社會大眾了解合成生物學，亦與大學隊伍合作，在小學舉行合成生物學工作坊推廣生物科技。他們11月初赴法國，與世界各地參賽者切磋交流。他們除了發表演說外，更須設計科學海報、擺設攤位，對外介紹研究成果，亦須即時解答評審、其他參賽團隊及媒體的查詢。

國際遺傳工程機器設計競賽由麻省理工學院創辦於2003年創立，每年吸引來自世界各地的中學生、大學生以至科研人員參與，今年有超過400隊來自44個國家的隊伍參賽，總參賽人數達7,000人以上。