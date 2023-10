香港國際生物科技論壇暨展覽「新興五強」路演競賽結果揭曉

由香港生物科技協會、百華協會、盈信泰資本、中國生物工程學會、中國科學院微生物研究所共同主辦,為期四天的BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽於9月16日在香港會議展覽中心完滿結束!



BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽作為香港生物科技產業的重要舞台之一,今年雖然剛舉辦第二屆,但無論從展覽規模、專業程度還是活動豐富度都比上一屆擴大了很多。大會吸引了近兩百家來自海內外及香港本地的參展商,展會同期舉辦了高端論壇和研討會,共組織24次專題討論、4場高峰論壇、3個研討會及11次圓桌會議,邀請了包含了全國政協副主席梁振英先生及諾貝爾生理學或醫學獎得主Dr. Bruce Beutler等200餘位重磅嘉賓出席,眾多生物科技、製藥、醫療、保健和金融領域的權威專家、知名學者、政府官員、研究機構、領導企業、投資機構和國際組織代表,圍繞健康長壽和老化、大灣區生命科學生態的政策支持、癌症研究和藥物開發、中國生物醫藥企業出海及中醫藥應用及發展等議題,分享創新觀點、探討產業熱點及開展業務合作,盡情享受精彩的生物科技產業盛宴。在最後一天的公眾開放日,香港本地的中小學生及普通市民紛紛前來參觀,聆聽講座,學習科普知識,與參展企業開展多方式互動,現場氣氛活躍,妙趣橫生,拉近了普通民眾與生物科技的距離。

本屆BIOHK2023的一大亮點便是迎來了來自全球50多家新創生物科技公司角逐"BIOHK2023新興五強"的路演大賽。 "BIOHK2023新興五強"路演大賽是公開評選,評選採用「5分鐘路演+5分鐘答辯」的形式進行,參選企業經自主報名並經過BIOHK2023組委會初篩後選定,均為具有優良業績和成長性的非上市新創公司。本屆評選委員會由以下業界資深投資人組成:

• Mr. Peter Zheng, Founding Partner of Orion Technology Fund (Head Judge)

創東方東立基金創辦人兼合夥人 鄭永生先生(主評審)

• Mr. Gordon Cheng, Vice Chairman of HKBIO

香港生物科技協會副主席 程信森先生

• Mr. Fred Li, Executive Director of GOBI Partners

戈壁創投執行董事 李冠樂先生

• Ms. Jennifer Lian, Founding Partner of Longly Capital

連力資本創始合夥人 連敏玲女士

• Ms. Serena Shao, Founder & Managing Partner of Ascendum Capital

濟時資本創辦人兼合夥人 邵瑩女士

• Mr. Frank Su, Founding and Managing Partner of Redhill Capital

丹麓資本創辦人兼合夥人 蘇震波先生

• Mr. Ying Wang, Executive Director of CRCP Life Science Fund

華潤正大生命科學基金執行董事 王迎先生

評選委員會基於行業屬性、發展模式和創新能力等一系列關鍵指標,從參選企業中發掘業績優良、成長曲線健康、最具發展潛力的行業翹楚。50多間公司在BIOHK2023的舞台上全方位展示了他們突破性的創新產品和技術,競賽過程氣氛熱烈、扣人心弦,經過激烈角逐,以下五家公司脫穎而出,榮獲"BIOHK2023新興五強"桂冠(按首字母順序排列):

• Jiangsu Hillgene Biopharma Co.,Ltd

江蘇譜新生醫藥有限公司

• Lerna Biopharma PTE. Ltd.

• neoX Biotech

星亢原生物科技有限公司

• TCRCure Biopharma Ltd.

天科雅生物醫藥科技股份有限公司

• TsingkeBiotechnologyCo.,Ltd.

擎科生物科技有限公司

隨著BIOHK2023的圓滿落幕,新的篇章即將翻開——第三屆“香港國際生物科技論壇暨展覽BIOHK2024”已定於2024年9月11日-14日在香港會議展覽中心舉辦,除了將繼續加大力度吸引中國內地從業人員的參與,也將進一步輻射日本、韓國、東南亞及歐美等國家和地區的生物科技利益相關者。 BIOHK2024也將持續為中國生物科技產業建構面向國際的合作交流與創新平台,利用香港地緣優勢,推動創新資源要素匯聚,協助新創企業成長及中國企業出海,合力推動中國生物科技產業的高品質發展。

除了「新興五強」的評選,還將有更多活動在BIOHK2024上演,敬請關注https://www.bio-hk.com的更新以獲取BIOHK2024的最新消息及報名通知。

(資料及相片由客戶提供)