本地生物科技公司贈快測助學界抗流感 冀裝備學生自我保護意識

香港踏入季節性流感，多間學校爆發上呼吸道感染個案，今年流感已經導致4名兒童死亡，今日再多2名兒童感染H3甲型流感，分別併發腦炎和嚴重肺炎，情況危殆。幼小學童身體免疫力較弱，容易受病菌病毒感染，一旦有學童感染返學，容易引起學校爆發流感，因此不少家長憂心忡忡。本港生物科技創新公司關注學童健康，為紓緩學界壓力，贈送一萬枝給本港小學，以抵抗流感高峰期。



元朗通德學校及歡塘順利天主教中學爆發上呼吸道感染個案，累計41名學生中招，出現咳嗽、發燒等病徵，兩間學校正接受醫學監察。衛生署衛生防護中心於上月底致信各校表示，本地季節性流感陽性高於9.21% 基線水平，檢測出的流感病毒主要為甲型（H3） 流感，因流感入住公立醫院比率上升，特別在12歲以下兒童群組。不少校長反映多名學生出現咳嗽、發燒，需要請病假。今日再有2名分別5歲及9歲兒童感染H3甲型流感，引發腦炎及嚴重肺炎，2名兒童均出現發燒、咳嗽、呼吸困難、嘔吐等情況，情況危殆，需入院治理。

直資學校議會主席陳狄安校長（圖）即場使用 INDICAID 妥析新冠病毒/甲型及乙型流感快速抗原測試。

直資學校議會主席陳狄安校長表示：「聽到多間學校的老師和學生出現流感病徵，開始喉嚨痛、發燒不退，部分學校已建議學生返學時配戴口罩。」陳狄安校長表示，9月初開學時流感未有大規模爆發，但近兩星期已見到學生患上流感的數字上升，開始有爆發的危險。夏季流感高峰期正值幼稚園升小及小學呈分試，學生和家長積極準備升學安排，學校一旦爆發流感，學生被迫停課，對學童健康和學校運作均會造成影響。

本地生物科技創新公司在流感高峰期向直資學校議會、津貼小學議會及資助小學校長會免費提供一萬支INDICAID 妥析新冠病毒/甲型及乙型流感快速抗原測試，讓有需要的學校及學生使用。相達生物科技創辦人招彥燾表示，新冠和流感的臨床病徵相似，均出現發燒、咳嗽等病徵，學校或家長一旦發現學生出現病徵建議先使用三合一快速測試識別病情，測試結果將有助醫生適時處方合適藥物。他表示，預防新冠、流感等大規模爆發，自我檢測是最有效的方法，免費提供檢測工具，希望裝備學生自我保護意識。