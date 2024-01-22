STEAM｜教大賽馬會小學研究以AI分析海水數據　及時應對極端天氣

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氣候變化對海洋構成嚴重威脅，大埔香港教育大學賽馬會小學的4名學生組隊設計「隨波逐流偵測易」方案，透過人工智能（AI）偵測海水溫度及含氧量等，及早應對因海洋因氣候變化而產生的極端天氣。作品更獲得「Master Code編程大賽2022/23：AI創想氣候藍圖」的Minecraft小學組季軍。



4名就讀大埔香港教育大學賽馬會小學學生組成團隊，設計名為「隨波逐流偵測易」方案，透過人工智能（AI）偵測海水溫度及含氧量等，預防海洋因氣候變化而產生的極端天氣狀況。（翁曼琛攝）

香港教育大學賽馬會小學畢業生馮萌樂、蘇柏謙、吳天朗及李忠信先於沙盒類遊戲《Minecraft》利用立體建模技術繪製火山、冰島及湖泊，然後利用立體建模工具Blockbench繪製偵測器並置入《Minecraft》，該偵測器可以透過AI量度、收集及分析海水溫度、含氧量、漂流速度、放射物質及浮游生物，天文台或環境局收到數據後，可以AI即時採取應對措施。

另外針對極端天氣，由於海洋溫度上升，未來暖化的大部分溫度將由大氣和陸地承受，生成熱帶氣旋和其他風暴的能量會隨之增加。偵測器收集到的海洋數據有助預測災害的發生、對海陸生態系統的影響，及早採取應變措施及提出警示，避免人命傷亡及物種滅絕。

有份參加這次比賽的畢業生蘇柏謙（左）及吳天朗（右）（翁曼琛攝）

馮萌樂表示，以往曾上過AI相關的課程，而令他對AI產生興趣，而且現時海洋污染問題嚴重，令不少海洋生物飽受影響，因而啟發他設計一個可以利用AI偵測海水狀況的方案，另外由於需要使用未用過立體建模工具Blockbench，花了較多時間掌握其操作方式。蘇柏謙就指，比賽正值學校考試期間，為了兼顧兩者，只能花一些睡眠時間進行研究及完成簡報。

日後會提升環保意識 未來盼參加更多AI相關的比賽

副校長羅金源表示，同學從海洋相關專題研習及元宇宙課程中了解到海洋生物遇到的問題，因而以海洋污染為方案主題，而方案亦充分滿足海洋生物的需要，例如為偵測器調整出合適的尺寸以防牠們吞食。校長張錦欣提到，同學在設計方案前需進行生態研究，從中提升了研究及團隊協作技能。

吳天朗從是次比賽中明白到氣候變化影響深遠，表示日後會注重環保，例如實行廢紙回收及節約用水等。蘇柏謙就指，活動加深了他對AI的興趣，希望將來可以再參加AI相關的比賽以獲取更多經驗。