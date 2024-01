STEAM｜教大賽馬會小學引入AI課程　推校本STEAM課培養共通能力

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育,即科學(Science) 、科技(Technology) 、工程(Engineering)、數學(Mathematics),以啟發學生科學及科創能力,近期更加入藝術(Art)成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學,準備一系列的STEM教育訪問報道,幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢!



隨著人工智能(AI)急速發展,不少學校已逐步加強AI教學策略。大埔香港教育大學賽馬會小學副校長羅金源及STEAM及創新教育高級主任鄺靈俊接受「01教育」訪問時提到,學校於2年前率先引入賽馬會運算思維教育計劃(CoolThink@JC)的AI教材,並與教大及微軟共用研發聊天機械人(ChatGPT)相關課程。此外,學校亦於初小引入網上編程遊戲以訓練學生的運算思維,並讓他們學習訓練AI模型,而高小則會透過CoolThink課程教授學生有關語音辨識及機器學習概念。



羅副校長表示,學校自2016年成為賽馬會運算思維教育計劃(CoolThink@JC)的先導學校,並於2年前率先引入其AI教材。(香港教育大學賽馬會小學提供)

引入CoolThink的AI課程 與教大及微軟共用研發ChatGPT課程

羅副校長表示,學校自2016年成為賽馬會運算思維教育計劃(CoolThink@JC)的先導學校,並於2年前率先引入其AI教材,當中包括語音識別、人臉辨識及機器學習等課題,讓學生學習基本的AI知識,順應AI發展趨勢。

他又指,學校亦有與教大及微軟共同研發ChatGPT相關課程,讓學生明白到如何正確使用科技,以提升他們的資訊素養,「教得唔夠全面嘅話,學生會因為多左呢個工具而導致依賴左,甚至白啲講句就係『誤入歧途』」。

初小引入網上編程遊戲 高小透過CoolThink課程教授

除引入校外教材並與校外機構共同研發課程外,學校亦有設立校本AI課程。鄺主任表示,於初小透過引入網上編程遊戲Hour of Code,讓學生先以組裝積木方式學習編程,以訓練他們的運算思維,學習將問題拆解成可計算的步驟,並利用抽象化、模式識別、演算法和自動化等概念分析和解決。

學生擁有運算思維的基礎後,將更容易理解和應用人工智能技術,例如於訓練AI模型辨識海洋生物及垃圾時,亦更加能夠按方案的需要及機器學習的原理設計和訓練AI模型,以至是判斷哪種運算法更能分析預測海洋垃圾的多寡、透過分類分辨海洋垃圾和海洋生物等。

進入高小階段,學校設有兩個CoolThink課程「語音計算機」及「躲貓貓」。(香港教育大學賽馬會小學提供)

進入高小階段,學校設有兩個CoolThink課程「語音計算機」及「躲貓貓」,學生透過語音輸入進行計算,認識語音辨識概念,以及學習訓練AI模型辨識人臉。他指,「To Play, To Think, To Code, To Reflect」是課程採用的教學法,先讓學生進行遊戲並拆解當中原理,然後進行編程並反思所學。

校本STEAM課程設三個層次 培養學生共通能力

學校將於今年推行校本STEAM課程,並按學生的能力及意向分層,第一層是全校參與模式,在課時內的進行STEAM普及教育;第二層是拔尖課程,讓對STEAM有興趣或獲老師推薦的資優學生報名參與由校內老師任教的課後延伸活動;第三層則是由老師推薦對STEAM有濃厚興趣及傑出表現的學生參與校外專業教育機構的培訓課程,以至是參加交流團及校外比賽。

鄺主任表示,學校亦會帶領高小學生參與博覽會及校外工作坊,透過觀賞獲獎的STEAM作品獲得更多創作靈感,而且亦能激發老師製作STEAM課程教材的靈感。(香港教育大學賽馬會小學提供)

鄺主任亦指出,學校亦會帶領高小學生參與博覽會及校外工作坊,透過觀賞獲獎的STEAM作品獲得更多創作靈感,而且亦能激發老師製作STEAM課程教材的靈感。他提到,學校會為對STEAM有興趣或有潛質的學生進行額外培訓,並邀請教大團隊或校外機構提供協助。