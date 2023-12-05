校園天地｜北角協同「橋」王亞運冠軍施純森　從橋牌悟處世之道

杭州第19屆亞運會已圓滿難落下帷幕，本屆賽事精彩非凡，其中一道耀眼的光芒出現在橋牌賽事：香港隊勇奪男子橋牌團體賽冠軍。爲香港首次贏得亞運橋牌金牌的施純森早前回到母校 — 北角協同中學，與師生分享這份無上光榮及成功經驗。活動由香港路德會會長戎子由博士出席主禮，並邀請到港隊亞運代表何煒霖及施純森兩位中學啓蒙老師擔任主講嘉賓。

施純森和隊友何煒霖向學生介紹了橋牌的特色、用具、規則等基本知識。同時，他們分享了在訓練和比賽場上的挑戰，並鼓勵學生建立堅毅、勇於嘗試等正面價值觀及態度。（內容由北角協同中學提供）



左起：香港路德會會長戎子由博士、杭州亞運金牌得主何煒霖、杭州亞運金牌得主暨北協校友施純森、北角協同中學李健廉校長。（北角協同中學提供）

一切從北協開始

施純森憶述，首次接觸橋牌始自中一學校旅行日。當時，老師發現施純森因不懂踏單車而感到有點乏味，於是便主動提出教他玩橋牌。自此，施純森對橋牌產生濃厚興趣，可以說，北協開啓了他認識橋牌的大門。施純森表示，老師的言行對學生有著不可知的深遠影響，可令學生終生受益，故寄語老師持續用心培育下一代，以生命影響生命。

施純森與當年母校老師（左二及左三），憶述中學生涯如何開啟打的橋牌之路。（北角協同中學提供）

成功無僥倖

施純森坦言，摘金成績得來不易，牌局中除了要結合嚴密的邏輯思維、高度的集中力以及良好的溝通能力外，更需要持之有恆的練習而獲得的扎實功底。他每次練習或比賽後，都會把新的想法和體會用筆記下，並與隊友分享，至今已累積百多頁A4紙。他表示，成功從來没有捷徑，只有踏實練習，累積經驗，才能在賽場上有更加穩定和出色的發揮。

此外，打橋牌的過程也讓施純森明白到團隊精神的重要。他表示，橋牌勝利的法則是越少犯錯，越大機會成為贏家，而橋牌是以雙人組合為基礎，隊友之間必須互相包容和信任。一旦隊友犯錯，也不應埋怨或怪責對方，而是要了解隊友的困難，然後檢視自己怎樣可以做得更好。施純森勉勵同學將這種精神應用於人生，面對任何難題都持正面態度，與其抱怨別人，不如從自己出發，反思可以做些甚麼去令事情更加完善。他說，若大家都能抱持這種態度，世界將會變得不一樣。

施純森又提到，橋牌牌局千變萬化，一定有贏有輸，能夠調整心態最為重要。有時即使失分，他也要信任隊友，要相信彼此可以互相配合而後來居上，對既定的部署要保持信念，冷靜地面對挑戰。他深信，上天會眷顧有心人，勉勵學生無論失敗多少次，只要勇於嘗試，成功必會降臨。

亞運金牌得主施純森，向北協師弟妹分享打橋牌心得。（北角協同中學提供）

學生的模範

施純森的分享贏得全場掌聲，他重視團隊精神、努力不懈的態度正是社會所倚重的核心價值。他的成功，不僅是對他個人的肯定，也是母校成功實踐教育方針的印記。最後，戎子由博士期望北協學生都能以施校友為榜樣，在自己熱愛的領域追求卓越，大放異彩。

（內容由北角協同中學提供）

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