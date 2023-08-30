保良局推「幼小同盟」　屬下48間幼稚園及小學共享設施、齊辦活動

保良局為推動屬下幼稚園及小學資源共享，以提高教育服務質素，於本學年（2023/24）推出「幼小同盟」計劃，參與學校包括屬下24間幼稚園及24間小學，同區的幼稚園及小學會有更多的連繫及協作，如幼稚園的學生及家長可以提早使用小學資源。保良局今日（30日）舉行啟動禮介紹計劃內容，並邀請到教育局副局長施俊輝主禮，局方主席陳黎惠蓮及48間學校的校長等亦有出席。



保良局今日（30日）舉行「幼小同盟」啟動禮，並邀請到教育局副局長施俊輝（前排左六）主禮，局方主席陳黎惠蓮（前排左七）及48間學校的校長等亦有出席。（盧勁揚攝）

保良局提到，「幼小同盟」有數個方向，包括校園設施共享，如幼稚園可使用小學校園的樹屋、音樂廳、圖書館、單車徑及禮堂等；幼稚園學生及家長可參與小學安排的活動及興趣小組；由幼稚園及小學聯合舉辦活動，如中華藝萃匯演、家長教師會聯校活動及藝術作品展覽等；以及教學團隊多元化交流及專業發展活動。

啟動禮上，數個地區的幼稚園及小學校長均有上台介紹「幼小同盟」的合作例子。直資小學保良局陳守仁小學校長周智銘提到，同區幼稚園可以使用該校的有機農圃，更可安排該校學生擔任小農夫，向幼稚園學生分享種植有機蔬菜的知識，以至是可持續發展概念或價值觀；幼稚園亦可使用陳守仁小學早前新落成的泳池設施。

保良局陳守仁小學校長周智銘（左三）。（盧勁揚攝）

教育局副局長施俊輝於致辭時提到，保良局推出的「幼小同盟」讓局方屬下的幼稚園及小學可以資源共享，相當有意義，教育局十分支持。他又相信，計劃可以促進善用資源，加強聯繫，提升教育服務質素。保良局主席陳黎惠蓮期望，「幼小同盟」可以讓小朋友自成為保良局幼稚園的學生後，除了得到學校的教育和照顧，亦可提早享用屬校小學的資源。

保良局教育事務部教育總主任（學前教育、小學及特殊教育）劉志聰表示，局方屬下有不少幼稚園及小學於地理位置上相近，惟幼稚園校舍多設置於屋邨，缺乏特別室，計劃可以促進資源運用，提供更有啟發性的校園生活。另外，他強調幼稚園會利用小學設施的閒置時間，因此不會影響小學學生的資源，而且小學學生多接觸幼稚園學生亦對他們的學習成長有幫助。