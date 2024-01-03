兩小學試行AI改作文　一分鐘分析內文結構、詞語運用等　便利教學

小學的中文寫作教學一直面對不少挑戰，例如教師工作量大、課時限制等。有研究團隊開發Gen AI（生成式人工智能），於一分鐘內批改並分析文章，並列出內容、結構、詞語運用等改善建議；平台亦會收集學生寫作數據，分析他們的強弱項，為老師提供針對性的教學設計。目前平台已在兩間小學校試行。



兩間試用平台的小學分別是保良局黃永樹小學和循理會美林小學，合共有190名小六學生參加。（學校提供）

「m.AI Mind」的平台由港大教育學院助理院長（知識交流）羅嘉怡及其團隊開發，以生成式人工智能科技，按TSA標準評改學生作文。平台只需要花約一分鐘，能按文章內容、結構、文句、詞語運用、錯別字、標點符號、整體評核等方面提供改善建議。平台亦能比對學生使用的詞語，與教育局出版《香港小學學習字詞表》內第一、二學習階段的字詞，分析學生運用字詞的習慣。

平台亦設有「寫作建議功能」，例如提供一些切合文章的佳詞和佳句、開首、主體及總結的寫作建議，令學生寫作前的構思階段已獲得輔助。

老師：省時批改 操作簡單 學生：助理解作文優缺點

兩間試用平台的小學分別是保良局黃永樹小學和循理會美林小學，合共有190名小六學生參加。保良局黃永樹小學學生陳丞志表示，平台提供的評語，令他知道自己作文的優點和缺點，又提供修訂的意見，令整篇文章的層次和美感都有所提高。該校老師蔡靜欣表示，平台能批改多方面的內容，由內容、組織、文句等等，並提供具體的意見，既省卻不少時間，而且操作簡單，老師可以很快地掌握。

循理會美林小學主任姜綺雲表示，學生在寫作期間，可隨時於平台輸入內容，並獲得即時的回饋，明顯觀察到同學們充分發揮自主學習，追求自我完善的態度和能力。