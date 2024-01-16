玫瑰崗中學家長校友教員發公開信　批提早停辦感失望　促辦團交代

灣仔玫瑰崗中學於本學年完結後停辦，下學年全體學生將轉校至南區余振強紀念第二中學。玫瑰崗中學家長、舊生及教職員向校監何幼孫發公開信，批評辦團停辦的決定，令他們造成無法估計的負面情緒和影響，批評並非一般天主教辦學的態度和行徑，早前公布提早兩年結束中學部營運，令學校各持份者失望和疑惑，促辦團交代五大疑問，包括向日後進駐的道爾頓學校徵收的租金金額、公開轉讀余二的校內諮詢投票數目、轉校津貼的資助來源等。



灣仔玫瑰崗中學於本學年完結後停辦，下學年全體學生將轉校至南區余振強紀念第二中學。（資料圖片）

《致香港道明會（玫瑰崗學校辦學團體）公開信》全文

玫瑰崗中學校監道鑒：



我們是一群玫瑰崗學校家長、舊生及教職員，現向 貴會提出一些疑問，希望你們能夠解答。



自去年九月十五日公佈三年後終止津貼學校辦學開始，對我們現在就讀的學生、家長、教職員及舊生已產生無法估計的負面情緒和影響。這並非一般天主教辦學的態度和行徑；同時 貴會在是次事件的決定和安排：放棄非牟利辦學、提早兩年結束中學部營運、將現中一至中五生全數轉交余振強第二中學（簡稱余二）等，都令學校各持份者失望和疑惑，希望 貴會能釋除大眾的疑慮，並作公開交代！



疑問－



作為天主教修會辦學團體，把整所校捨租借給私營國際學校組織並非容易的決定，其中你們和道爾頓集團之間有什麼協定？你們將每月/每年收取多少租金借出校舍？



疑問二



道明會曾多次回應學校所處的地皮及校舍均為教會所擁有，但據了解於2005年落成的新翼校舍是由教育局興建，並非道明會，為何現在業權會全歸道明會持有？



疑問三



在首輪「余二方案」投票中，為何不能向眾家長公佈投票數目？另外，辦學團體是否在第二輪投票前，透過家長教師會向家長提出投選同學往余二中學升學，將獲發$9000轉校津貼？家長會在什麼時候才收到這筆款項？



疑問四



辦學團體應公佈提供給家長們$9000轉校津貼的龐大資助來源。



疑問五



道明會為何違背原定向教育局、家長和學生的三年後停辦協定，並以「余二方案」去取代，這是否有欠教會辦學的責任承擔？你們以所謂最佳方去逼使學生轉讀余二，亦完全未獲得超過半數家長支持這方案，背後是否有不為人知的因由？



我們希望香港道明會能盡早就以上疑問作出回覆，望能釋除各學校持份者及各界的疑慮，師生們可重過正常的校園生活免受不必要的困擾，影響學習！肅此奉懇，敬頌



文祺



一群玫瑰崗中學家長、舊生及教職員



𧫴啓



二零二四年一月

