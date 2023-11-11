玫瑰崗中學｜學生家長參觀余振強紀念第二中學　部份稱有意轉讀

灣仔玫瑰崗中學25/26學年完結後停辦，校方提出安排全校學生下學年轉讀位於薄扶林余振強紀念第二中學的建議方案，今日早上安排學生及家長今日參觀余振強紀念第二中學（下稱余二）。部分人參觀後表示滿意學校環境，校舍位置鄰近居住地點，有意轉讀余二。



玫瑰崗中學今日安排學生和家長參觀余振強紀念第二中學。（林靄怡攝）

讀玫瑰崗中學中二級同學Mukhta的母親表示，早上在老師帶領下參觀余振強紀念第二中學的課室及設施，認為環境設施都十分適合學習。她指一家人居於香港仔，距離余二僅十多分鐘車程。余二的教學語言以中文為主，屬於非華語學生的她，留意到該校師生英語說話流暢，亦有非本地學生就讀，所以未有太大憂慮。

有家長滿意新學校的設施及環境。（林靄怡攝）

另有少數族裔學生的家長亦決定為小朋友轉校，他對余二的設施及環境感滿意，甚至稱部份設施較玫瑰崗先進，而課外活動及課程與現時學校校分別不大。他指，子女在原校有讀中文相關科目，余二的教學語言未有太大憂慮。

玫瑰崗中學將於2025/26學年完結後停辦，校方「過渡委員會」早前一致通過建議，安排中一至中五學生下學年起轉讀位於薄扶林的余振強紀念第二中學。校方正就有關方案諮詢學生和家長，須獲得過半數支持才能通過落實；若方案未能通過，將安排高中生原校就讀，初中生完成中三課程後，則轉往其他中學升學。