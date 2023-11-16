玫瑰崗中學｜校方發信收集轉校余振強二中意願　須11.23前回覆

灣仔玫瑰崗中學25/26學年完結後停辦，校方再向家長發信，指學校過渡委員會建議中一至中五所有學生下學年轉讀位於薄扶林余振強紀念第二中學，要求家長們於11月23日或之前填寫意向，交回學校。



▼9月18日 玫瑰崗學校宣布停辦後首個上課日▼



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家長意向會保密 資料限於規劃過度

玫瑰崗中學本月10日及11日，兩度安排學生及家長今日參觀余振強紀念第二中學。校方今日再向家長發信，指學校過渡委員會建議中一至中五所有學生，下學年轉讀位於薄扶林余振強紀念第二中學，希望收集家長的意願，該信附上一份意向收集表，校方要求家長們於11月23日或之前填寫意向，並交給學校老師。

在該份意向收集表，家長可揀選同意轉校計劃，或提出其他安排。校方在信中指，家長的意向會保密，收集的資料僅用於規劃過渡，以及確保學生可得到最好的教育安排。

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同意方案人數要達總學生一半

據校方早前的信件，同意方案的家長人數至少達到中一至中五級學生總人數的一半，才會展開相關方案；如方案少過半數家長支持，中四及中五學生將在原校完成高中課程，而中一至中三學生完成中三課程時，轉往其他中學升學。校方計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，收對玫瑰崗轉校學生給予特別考慮。