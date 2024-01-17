小一統一派位｜世襲生蠶食近1600學額　有官校少一班　附全港名單

【升小派位／小一統一派位／大抽獎】教育局今日（17日）公布小一統一派位各校學額，「01教育」比較各校自行分配和統一派位學額，發現今年有7間小學的統一派位學額被世襲生蠶食20個或以上，其中荃灣官立小學、黃埔宣道小學，兩間學校因此減少接近一班人數的統一派位名額。



按現行小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位學額各佔一半，但由於學校在自行派位階段必須取錄「世襲生」（例如就讀學生的弟妹），故有機會「蠶食」統一派位學額。

2024年度有近250間學校有「世襲生」蠶食了統一階段學額，亦即在首階段自行收生已「超收」，合計涉及約1,589個學額。

港島區



其中港島區12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），統一派位由原定的63個，減至暫定僅約47學額，估計約16個學額被佔用。

九龍區



九龍區方面，名牌校網41校網中多間小學均有不少統一派位學額被「世襲生」佔用，包括喇沙小學估算有6個學位被佔用、拔萃小學8個學位已被佔用。至於35校網的黃埔宣道小學更有多達25個學位被「世襲生」佔用。

新界西



新界西小學方面，荃灣官立小學統一派位階段估算少了31個學額，葵青區名校聖公會仁立紀念小學亦少了17個學額。

屯門、元朗及天水圍的學校「世襲生」佔位情況亦甚普遍，包括順德聯誼總會李金小學、鐘聲學校等均有較多學額被佔用。

新界東



91校網的浸信會沙田圍呂明才小學「世襲生」佔位19個。同校網的胡素貞博士紀念學校、浸信會呂明才小學亦分別有15個統一派位名額被佔用。

離島

