校園天地｜欣賞你的努力，Let’s celebrate!

作者：勵志會梁李秀娛紀念小學陳桂英校長

「老師，我很失望！」、「老師，我很擔心分數！」、「媽媽，我怕考試成績不好。」這些孩子的心聲和憂慮，相信大家都曾耳聞目睹。在「應試文化」盛行的社會中，孩子考試完了本該鬆一口氣，但隨之而來的卻是負面情緒。倘若師長能引導孩子，明白面對不同情況會產生不同的情緒（正面或負面），並學會面對、管理或紓緩負面情緒，將能培養孩子的抗逆力。這就是近日教育界，甚至社會各界都關注的「精神健康」教育。（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）



（勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

為關顧孩子的情緒需要，並協助他們建立正向情緒，勵志會梁李秀娛紀念小學近年積極建立「愉快校園」，從*政策（Policies）、過程（Process）、計劃（Programmes）、學校成員（People）及學校環境（Places） 作多方面推展。學校增設了玩具圖書館、WeCare Corner，也從校園佈置及空間運用融入「愉快校園」的元素，希望為孩子創造愉快的空間，讓他們能在課餘放鬆身心。

考試周前後，學校落力為孩子「打氣」: 1月10日（試後第一天）學校舉辦了「身心靈活動日」，輕鬆關愛的校園氛圍，好玩又具意義的遊戲，為孩子帶來快樂的時刻。同學們尤其喜歡幾個遊戲：「情緒探測站」、「情緒你有得揀」及「再見負面情緒」。我發現一位同學重複玩一個攤位遊戲兩次。第一次玩的時候，他說：「我今天很不開心，有點緊張，因為擔心考試成績不好。」第二次玩的時候，他說：「我現在想休息一下，調整心情，下學期再努力學習。」孩子們藉着遊戲關注到自己的身心靈健康，學習到如何處理負面情緒，讓自己更快樂。

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「身心靈活動日」當天，老師向孩子介紹「小動作・大愛心」活動，老師與家長們一起學習以「心型」、「給力」等手勢，將關懷及愛心傳遞給身邊人。一個簡單的手勢，一句「最近好嗎？」溫馨的問候，能讓人心生温暖。

此外，學校了解孩子日常面臨的學業壓力，特別推出了三天「無功課日」。實現孩子「無功課」之願，鼓勵家長善用課餘時間，與孩子結伴鬆一鬆。

（勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

上學年四月，學校舉辦了「雪糕日」！學校於測考後安排了雪糕車到校，讓全校孩子憑劵換領一杯美味的雪糕。「雪糕日」其實是孩子的慶功日：慶祝自己在學習過程中付出了努力。在測考前兩至三星期，老師會觀察孩子的學習態度及表現，鼓勵他們積極學習。當孩子努力嘗試，積極求進，便能獲得一張雪糕劵。我們希望孩子明白，欲在測考中獲理想成績，須靠平日持之以恒的努力。

當天雪糕車的音樂響徹校園，孩子的嘴巴上雖沾滿雲呢拿雪糕，卻掩蓋不了由心而發，充滿滿足感的笑容。在歡樂的音樂下，校園充滿老師、同學、甚至工友姨姨叔叔對孩子的讚賞聲：我欣賞你的努力。雖然「雪糕日」當天，我們仍未知道孩子的測考結果，但我們期望孩子重視過程，而非只看重分數，更希望孩子學懂欣賞自己的努力，學會感謝父母及父母的關愛。

保持精神健康，需要有抗逆力、一雙欣賞的眼晴及一顆感恩的心。如此，方能幫助學生在逆境中尋找正向情緒，學習勇敢面對變化、擁抱挑戰。

*註：5Ps Inviting Education (HK)

（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

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