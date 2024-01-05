校園天地｜流浪貓闖校園成動物醫生　義務貓舍助學童減壓

近月來，社會對學童的精神健康問題日益關注，教育局公開呼籲學校審視功課量，積極舉辦關注精神健康活動，釋放空間讓師生放鬆。荔景的一間中學為了營造空間讓學生釋放壓力，特別在校內設立貓舍，「收編」附近來借宿的3隻流浪貓，師生齊齊變身「鏟屎官」，引來不少學生踴躍報名做貓義工，並趁著休息、午飯時間與貓咪互動，不但令校園氣氛有所轉變，亦大大拉近師生之間的距離。（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）



SAA創辦人參與貓舍開幕禮。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

荔景陳南昌紀念中學由於校舍位處於山坡旁，不時引來流浪貓借宿，甚至會在校園內誕下貓寶寶，一班愛貓的老師見狀，申請在校園內成立「貓舍」，獲校方「開綠燈」，並公開招募學生擔任貓義工。貓舍的成立，原意是為流浪貓提供一個棲身之所，但成立短短一個月，郤迎來意外收獲。

不少外國的研究指出，與動物互動有助減輕壓力、提升情緒和增強社交能力。貓咪是親近人類的寵物，與學生共處能夠營造一個放鬆、溫暖的環境，有助於學生釋放壓力、放鬆身心。陳南昌紀念中學的陸詠恩校長表示：「校園貓舍能成為一個人貓共融和放鬆的地方，打破隔閡，拉近師生的關係之餘，更令本身較沉靜的同學開朗起來，是個意外收獲。」

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其中一位貓義工周同學，早前於校內撿到一隻仍未開眼的黃色小貓，似是被流浪母貓遺棄，雖然擔心小貓安危，但家中未能收養牠。他將小貓交給老師，沒想到校方願意收編小貓（現已命名為柚子），現在更能每天看到牠。他表示現在每天也會早一點回校照顧牠們，假日回校溫習之餘，也會幫忙照顧牠們。校內另外兩隻小貓「大眼妹」和「三花」，也是從動物義工手中領養回來，三位貓同學在學校深受師生歡迎，學校社工也表示曾經有一位甚少與老師和同學交流的同學，在接觸了南昌貓後與老師和同學多了話題，常與他人分享照顧貓貓的經歷，能從與貓的互動中感受到愛和接納。

除了關注學童的精神健康，學校也著重推廣動物權益的意識。學校與不同的支持動物權益的群體合作，例如保護遺棄動物協會，透過講座及活動，培養學生尊重和保護動物的觀念。學校亦有舉辦寵物美容及護理課程，讓有意從事寵物美容或相關職務的學生，為將來做好準備。此外，陳南昌紀念中學的學生們近期更榮獲浸會大學跨學科Co Explore全港中學生創作比賽的冠軍，他們以推廣精神健康為主題，通過創意的設計結合AR科技的應用贏得比賽，鼓勵大眾關注自己的心靈健康，在忙碌中仍要享受「Me Time」。學校期望能為學生們提供一個有益學習，以及能健康成長的環境。成績固然重要，但健康成長更為重要。如何幫助學生做到Study-Life Balance，值得一眾教育者及家長深思。

（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

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