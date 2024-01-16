校園天地｜模擬人生　學懂規劃　筲箕灣崇真學校　不一樣的自理營

筲箕灣崇真學校相信小朋友在成長的過程中，學習「自理」是十分重要的。所謂「自理」是指有能力並習慣在日常生活中自我照顧，它並不是單純的技能訓練，而是藉此可建立孩子的自信和責任感，所以「自理」是與孩子的心理、生理、體能及智能發展息息相關。正因如此，實行關愛校園多年的筲箕灣崇真學校，特別舉辦為期三天兩夜的「崇真小四自理營」，讓家長可暫時放手，給予子女時間及空間，學習自我管理，不單是生活瑣事的管理，還包括規劃人生及探討生命意義，讓子女體驗一個不一樣的自理營。（內容由筲箕灣崇真學校提供）



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提供真實情境 訓練自理能力

「崇真小四自理營」提供了一個真實的情境，讓學生能接受一連串有關自我照顧的訓練，包括整理家居：收拾鋪床、執拾房間、摺衣服、保持宿舍清潔等；處理個人衛生：刷牙、洗臉、梳頭、洗澡等；把個人物品分類與整理：執書包、接縮骨遮、綁鞋帶等；餐桌禮儀：使用筷子及匙羹、珍惜食物等，並透過鼓勵和讚賞，讓學生相信自己有能力，也樂意接受挑戰及承擔責任，在團體生活中學習時間管理、紀律及服從。

規劃人生活動 體驗豐盛人生

除了基本生活自理訓練外，「崇真小四自理營」亦加入有關「生涯規劃」的活動。參照心理學家艾力遜（Erik Erikson）所提出的心理社會發展理論，幫助學生認識人生不同階段的成長任務及危機，並鼓勵學生勇於接受挑戰，好好地規劃及管理自己的人生，以達成人生不同階段的目標，使個人得到健康的發展。學校在早上、下午及晚上三個時段模擬求學、工作及晚年三個人生的階段，以攤位遊戲的形式，再加入不同難度的任務和突如其來的情境，讓學生體驗規劃人生的重要性。

在求學階段，學生須在指定時間內解答小學、中學和大學的問題及完成相關的任務以賺取學分，然後反思自己時間的規劃和管理的技巧，以及往後對進入工作階段的影響。至於工作階段，每個學生則會按自己在求學階段所賺取的學分進行不同的工作，學分越高，可選難度越高的工作，獲得的薪金也越高，但學生也可選擇消費用錢，也可選擇進修賺錢，但當遇到突如其來的情境，例如疫情，他們就要動用積蓄以應燃眉之急。這階段透過突發狀況讓學生明白到人生無常，自我管理，未雨綢繆的重要性。晚年階段的重點在於讓學生體驗年老對身體的限制，並透過「晚年處境卡」帶出年青時的自我管理，包括時間和金錢的安排，對面對將來晚年的境況有很大的幫助。最後，在整天活動完結前，

老師帶領同學對整個學習過程作出反思，探討如何能活得精彩，擁有豐盛人生，過程中讓年紀小小的四年級學生有機會以感恩的態度規劃人生，令這個活動變得更有意義。

活動寓意深刻 令人回味無窮

經過三天兩夜營會之後，筲箕灣崇真學校小四學生不單止對營會活動回味無窮，也自信地表示自己能照顧自己，回到家中更主動幫助鋪床頭單及摺衣服。家長也十分感謝學校舉辦自理營，讓子女得到在外留宿的經驗，克服獨自面對黑夜的恐懼。整個「小四自理營」學生能一起學習，一起玩耍，一起吃飯, 一起睡覺，享受群體生活的樂趣之餘，還可一起學習以正面積極的態度，發現生命的美善。學生彼此間建立真摯的情誼，共同創造充滿歡笑、愛和美好的回憶，令這次「小四自理營」變得不一樣。

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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