青協中學生資訊素養研究　近2成初中生相信點擊率和可信性掛勾

網絡世界虛假資訊泛濫，青年若不懂「Fact Check」，隨時誤墮陷阱。香港青年協會「全健空間」昨日（18日）公布有關「媒體及人工智能素養」研究結果，1,600多名受訪中學生有約六成人認為自己「具備事實查核的技巧」及「懂得分辨資訊的真偽」，然而分別有近兩成人相信「愈刺激情緒的新聞標題愈可靠」及「點擊率愈高的資訊愈可信」，反映學生缺乏足夠的媒體資訊素養能力辨識資訊的真偽。



學生參加青協「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」。（青協提供）

相關研究由2021至2023年期間，由青協「全健空間」與香港浸會大學傳理學院合作，邀請「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」的服務對象填寫問卷，成功收回1,638份有效問卷，受訪對象為中一至中三學生。研究亦深入訪問11位中學教師及55位中一至中二學生，當中有教師指出現今AI等新興科技發展神速，卻缺乏足夠的相關師資及培訓，擔憂追不上發展進程而未能應付日後的教學挑戰。

香港青年協會督導主任余艷芳表示，近年元宇宙、AI等新興科技受到社會關注，惟當中潛藏危機，例如使用AI生成圖文可降低時間及人力成本，但也加速了虛假資訊傳播，可見青少年面對的網絡風險及爭議有增無減。因此，建議加強推廣媒體資訊教育，並且為教育工作者增加相關的支援及培訓，提升網絡安全意識。