《香港01》辦家長媒體及資訊素養講座　教導子女提防網上騙案

網上虛假資訊愈來化多，騙案手法更是層出不窮，家長亦需提升媒體及資訊素養，認識最新科技和騙案手法，於日常生活中教導和保護子女。《香港01》早前為天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦家長媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解學生常遇網上騙案，以及探討家長的角色。



《香港01》早前為天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦家長媒體及資訊素養講座，與家長分享如何教導子女提防網上騙案。（歐嘉樂攝）

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他先向家長指出現時網上資訊難以分辨真假，連手機也可能收到大量假扮政府部門或私人公司的短訊，但上網已成學生的必須技能，因此有必要提升他們的媒體及資訊素養，學習分辨真假資訊、如何善用互聯網搜尋資訊、不沉迷上網等，而家長亦需與時並進，才能於日常生活中教導子女。

另外，講座又引用網上遊戲騙案例子，指出近年騙徒會透過網上遊戲以遊戲道具等利誘、威脅青少年拍攝並提供裸照，不少個案受害者更是小學生。講座又提到現時科技發達，例如最近的生成式人工智能ChatGPT，就有不少騙徒利用相關技術行騙個案。另一方面，講座亦介紹正確使用該技術的例子，加深家長對科技的認識，協助他們教導子女預防網上詐騙。

講座又引用網上遊戲騙案例子，指出近年騙徒會透過網上遊戲以遊戲道具等利誘、威脅青少年拍攝並提供裸照，不少個案受害者更是小學生。（歐嘉樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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