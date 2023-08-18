《香港01》辦資訊媒體素養教師講座　拆解AI陷阱、分享防騙工具

現時網上資訊泛濫，加上人工智能盛行令網上虛假資訊大增，因此有必要培養學生的資訊及媒體素養。《香港01》早前為東華三院羅裕積小學舉辦教師媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解如何查證資訊的真偽、解釋學生為甚麼要學習媒體及資訊素養，以及分享學生常遇的網上騙案，探討教師角色。



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講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他提到學生差不多每日都會上網，是必需掌握的技能，但網上資訊並不完全可靠，因此有必要培養學生媒體與資訊素養，例如能夠有效及符合道德地運用資訊及擁有資訊素養的能力，成為負責任的互聯網使用者。

深入探討中、小學生常遇網上騙案類型和案例

講座與教師深入探討青少年常遇的網上騙案類型，當中重點探討中、小學生遇上裸聊勒索及網上遊戲騙案，透過個案分享詳細講解騙徙犯案手法，以及教師應該如何跟進處理。

認識AI人工智能最新發展 教師即席試用辨別AI網上工具

最後，講座亦與教師探討如何裝備自己，包括認識最近興起的人工智能科技和時下學生們經常接觸的各個社交媒體，以及運用人工智能於日常教學中，並即場與教師試用多個查證圖片真偽、檢查圖片是否人工智能生成的工具。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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