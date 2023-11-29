青小採用「教育+01」推媒體素養　校長讚講座生活化學生反應熱烈

為推廣媒體及資訊素養，教育局推出「我的行動承諾」加強版，為本港中、小學提供一筆過最多30萬元款項，用於舉辦國民教育、國家安全教育和媒體資訊素養相關活動。教育出版社與《香港01》攜手合作獨家推出的「教育 +01」計劃方案，是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，為全港小學提供一系列專業實用的教材及教育活動，全面支援學校有效地推行國民教育、國家安全教育和媒體及資訊素養教育。



《香港01》早前為天水圍中華基督教青年會小學舉辦媒體及資訊素養講座，透過不同的真實新聞案例，教導學生負責任地互通資訊和如何分辨新聞真偽。署任校長羅勁柱表示，透過「我的行動承諾」加強版，學校得以邀請教育出版社及媒體注入新的媒體資訊素養教育元素，又指早前舉辦的資訊素養講座參加學生反應熱烈，近9成學生學表示學到如何準確獲取相關資訊的知識，以及認識到應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德問題，對學生認識媒體資訊素養有莫大幫助。



羅校長表示，透過「我的行動承諾」加強版，學校得以邀請教育出版社及媒體注入新的媒體資訊素養教育元素，對學生認識媒體資訊素養有莫大幫助。（夏家朗攝）

羅校長表示，學校已推行電子教學多時，並會在常識課及資訊科技課上講解資訊素養，讓學生掌握使用電子工具的技巧之餘，亦能建立他們運用媒體資訊的正面價值觀和態度，而今年配合優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，學校得以邀請教育出版社及傳媒機構《香港01》注入新的媒體資訊素養教育元素，重點加強學生的資訊素養。

他指校方期望透過「我的行動承諾」加強版，提升學校持分者在媒體和資訊素養教育的認識，並讓學生學習負責任地互通資訊及分辨新聞真偽，同時亦選用「教育+01」服務，於小一至小六年級加入「媒體及資訊素養」單元及參加《香港01》舉辦的活動，希望同時通過課程教學及體驗式活動，提升學生的資訊素養。

負責學校媒體及資訊素養的周嘉麗主任表示，《香港01》舉辦的講座及工作坊能讓學生對媒體及資訊素養有基本認識，而今年的小五學生亦會在2024年1月參與一連串的體驗活動，包括有關資訊素養及數據新聞等的工作坊、參訪新聞中心以了解新聞工作流程及日常運作模式，以及記者體驗課及拍攝相關主題影片，以提升對資訊素養的關注。

《香港01》早前為天水圍中華基督教青年會小學舉辦媒體及資訊素養講座，透過不同的真實新聞案例，教導學生負責任地互通資訊和如何分辨新聞真偽，羅校長表示，活動有助學生認識媒體資訊素養。

周主任表示，大部分學生對早前舉辦的媒體及資訊素養講座反應熱烈，踴躍回答講者問題，並對較生活化的議題有興趣，當中有接近9成的學生學到如何準確獲取相關資訊的知識，以及認識到應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德問題。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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