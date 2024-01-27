小一統一派位交表　內地優才家長花數萬租樓　冀女兒入瑪利諾小學

今年9月升小一的「統一派位」今日起一連兩日，家長可到統一派位中心遞交紙本選校表格。「高才通」等內地人才子女陸續來港申請入學，有來自廣州從事金融業的內地優才，上月獲批簽證後即急忙部署小朋友升學安排，花數萬港元租住九龍區單位，以安排女兒搏入傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）。她直言欣賞香港教育較國際化和重視全人教育。有本地家長稱，不擔心「人才計劃」子女加劇競爭，有家長則感到緊張，因上輪「自行收生」結果失敗，只能寄望統一派位抽獎結果。



來自廣州的家長張女士經「優才計劃」來港，期望女兒能接受全人教育。（黃寶瑩攝）

欣賞港教育國際化、重視全人教 稱「不要害怕競爭」

傳統名校林立的「41校網」統一派位中心，今年設於九龍塘官立小學，家長可親身提交實體選校表。居於廣州、從事金融業的張女士，上月中獲批「優秀人才入境計劃」簽證後，同月即花數萬元於九龍區租屋，剛好趕及為小女兒遞表申請，冀能成功入讀瑪利諾修院學校（小學部）。

被問及為何安排小朋友在港讀書，她稱抱着嘗試心態，因為自己事業在廣州，考慮香港與內地距離較近，兩地往來較方便，如今日交表後，可即日返回廣州，且欣賞香港教育較內地國際化及重視全人教育。

她指，一直栽培女兒參加不同興趣班，如跳舞、畫畫、英文，唱歌及珠心算，強調目的非為提升競爭力，只是希望她隨興趣全方位發展，笑言父母「努力掙錢就好了，他們該花就花。」被問及高才通及跨境生回流會否增加入學競爭，她表示，未有過分擔心，認為最重要調整心態，「不要害怕競爭，在哪裏都會有競爭。」

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本地家長：不擔心競爭 小朋友盡早適應

同樣選擇瑪利諾小學的本地家長楊先生表示，每月花費約數千元女兒學習大提琴及綱琴。他又指不擔心今年入學競爭較激烈，稱小朋友盡早適應便可。家長韋小姐特意帶同女兒一同交表，稱心儀瑪利諾小學，因學校全英文授課，能提高女兒英文水平。她平均月花三至四千元，讓女兒學習音樂、跳繩及跳舞。

林女士為41校網特登搬至九龍城。（黃寶瑩攝）

本地家長稱自行收生結果失敗 面對競爭較緊張

家長林女士首選學校為中華基督教會基華小學，昔日居於大圍的她，為安排小朋友搏入九龍區41校網的學校，特意早於數年前搬到九龍城居住。她認為，九龍城區單位租金較大圍貴，但認為付出值得。被問會否擔心「人才計劃」子女入學加劇競爭，她稱，由於自行收生階段結果「失敗」，未能成功入讀心儀學校，所以對於「統一派位」則感到較緊張。

同樣數年前專程搬入九龍區的黃先生，亦希望小朋友能入讀九龍區傳統名校。他指，長子正就讀名校小學，希望女兒亦能順利入讀。他亦月花五千元為女兒安排興趣班，如游泳、畫畫，彈琴、芭蕾舞及英文班。