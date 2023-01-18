小一統一派位｜世襲生蠶食喇沙聖瑪利等名校學額　升學專家教選校

今年9月入學的小一統一派位即將接受報，各小學校網選校名冊今日（18日）出爐，當中喇沙小學尚餘79個暫定學額，粗略估算，即約11個學額被「世襲生」蠶食；而油蔴地天主教小學（海泓道）則有62學額，約13個學額被「世襲生」蠶食。



升學專家梁永樂表示，今年多個區份學校的自行收生情況都十分嚴峻，部份學校在自行收生時甚至只收到個位數字的學生，所以統一派位階段會有不少學位，因此今年家長選校都可以更為進取，「要博，全部都博」。



甲部三欄可只填一間最心儀小學

小一統一派位分兩部分，甲部選校不受校網限制，家長可為子女報讀最多三間官津小學；乙部則只限選報住所屬校網的小學，最多30間。各校在小一自行派位後，餘下一成供統一派位甲部派位，其他九成留作乙部派位。

至於揀學校方面，梁永樂認為甲部可以十分進取，如最心儀學校是住所所屬校網內的小學，則可維持「1-1-1」策略，甲二及甲三欄位如沒有心儀的學校則寧願留空，以免被甲二、甲三學校取錄而錯失乙部的心儀學校。

如最心儀的是網外小學，可以直接放在甲部欄位，最多填三間；如網內也心儀小學，則應在甲二欄位填寫該校。

乙部方面只可選所屬校網小學，梁永樂也認為不需保守，除非十分肯定沒有機會被取錄，否則也可排在乙部較前位置。另外今年新增電子交表，他提醒家長要對清楚編號，以免出錯。

升學專家梁永樂。（受訪者提供）

鏡粉聽《永順街39號》欲為子女報Anson Lo母校

梁永樂又提到，得悉有家長因MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo的一首以母校為題的歌曲而放該學校入選校表，他強調選校應以學校的教育理念是否適合子女為優先，勿單因個人喜好或一首歌曲便將學校填入表中，以免子女誤入不適合的學校而影響到學習。

Anson Lo去年11月推出新歌《永順街39號》，講述其小學荳芽夢故事，他曾在社交平台寫下千字文講小學六年級時初戀，永順街39號正是其小學母校荃灣天主教石鐘山紀念小學。

梁永樂料今年轉校音樂椅效更嚴重

梁永樂指出，現時即使直資或私校都不夠學生而四出搶學生，預料今年的音樂椅效應會更嚴重，梁永樂更預期日後可能會出現20至30個學位讓學生叩門，所以即使統一收生階段運氣不好未能被心儀學校錄取，叩門階段仍有機會。