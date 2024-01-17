校長灼見｜功課量與學習成效

文：天主教領島學校李安迪校長

近日有關教育最火熱的新聞莫過於有關學童健康及情緒健康的問題。在小學而言，造成這問題其中一個重要原因就是功課量。各位親愛的家長，您是否曾經為了孩子的功課量而感到困擾？您是否認為功課量越多，孩子的學習成效就越好？在這篇文章中，我將會跟大家探討功課量與學習成效之間的關係，並提供一些實用的建議，讓您能夠更理解功課的意義，並透過適量優質的功課提高孩子的學習效能。



作者於文章中指出，學習可以分為六個層次，分別是記憶、理解、應用、分析、評估和創造。（作者提供）

首先，我們要明白功課量並不是衡量學習成效的唯一指標。根據布魯姆的學習分類法（Bloom's taxonomy），學習可以分為六個層次，分別是記憶、理解、應用、分析、評估和創造。不同層次的學習目標，需要不同類型和難度的功課來達成。例如，如果學習目標是記憶一些基本的事實或概念，那麼重複性和大量的功課可能有助於鞏固記憶。但如果學習目標是分析一個問題或創造一個作品，那麼過多或過難的功課可能會阻礙思考和創意。因此，我們不能一概而論地認為功課量越多越好，而要根據不同的學習目標和孩子的個別差異，適度地安排和調整功課量。

其次，我們要注意功課量與學習成效之間並非呈現線性關係。根據赫爾曼-埃賓豪斯曲線（Hermann-Ebbinghaus curve），人類的記憶會隨著時間的推移而衰退，但是如果在適當的時間間隔內進行復習，就可以延長記憶的保持時間。這意味著，如果我們想要提高孩子的學習成效，不一定要增加功課量，而要增加復習次數和頻率。因此，我們不能盲目地追求功課量，而要注重功課質量和復習策略。

最後，我們要意識到，功課量與學習成效之間也受到其他因素的影響。根據自我決定理論（self-determination theory），人類有三種基本心理需求：自主性、能力感和歸屬感。當這些需求得到滿足時，人類就會產生內在動機，也就是出於興趣和樂趣而學習。研究表明，內在動機與學習成效呈正相關，而外在動機與學習成效呈負相關。這意味著，如果我們想要提高孩子的學習成效，不一定要增加功課量，而要增加孩子的自主性、能力感和歸屬感。

作者的學校於2021年起重新規劃及設計各學科的功課質量，並提供每天約1小時的功課導修讓學生在老師及朋輩支援下完成功課。（作者提供）

根據上述這三項理論，本校於2021年起重新規劃及設計各學科的功課質量，並提供每天約1小時的功課導修讓學生在老師及朋輩支援下完成功課。功課設計上，除了針對當天學會的知識外，我們也會定期跟學生重溫已有知識，加強學生對於相關知識點的記憶。本年度，學校更引入人工智能學習平台，讓學生能根據自己的能力及需要進行學習。人工智能系統會根據學生的程度發送合適的題目並提供適切的援助，讓學生學習具備自主性及歸屬感，提升內在能力。種種政策的配合讓我校學生在學校已經完成大部分功課，在功課問題上不會產生壓力，更讓學生有空間運用課餘時間培養自己的興趣，讓學生身心靈得到均衡的發展。

功課量與學習成效之間並不是一個簡單的因果關係，而是一個複雜的互動關係。作為家長，不能只看表面的數字，而要深入了解孩子的學習目標、記憶規律、心理需求等因素，並根據這些因素來合理地安排和調整功課量。只有這樣，我們才能真正幫助孩子提高學習成效，並培養他們對學習的熱情和興趣。我會在下一次專欄，分享不同類型功課的效用，密切留意啊！

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

