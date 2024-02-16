01創科團｜天主教鳴遠學生睹火箭升空最深刻　參觀超算中心感自豪

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，並於12月15日直擊長征五號火箭發射。交流團結束後，參加的學生亦以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。



文：天主教嗚遠中學中五學生安世杰

迎著明媚的陽光，呼吸著世界上最新鮮的空氣，我們在擁有「南海明珠」美稱的海南進行了為期五天的交流活動 。

一落地海南，我就被那壯大且茂盛的椰子樹所吸引，椰子樹是海南省的省樹，雖隨處可見但卻依舊迷人。先是在老師們的帶領下，來到了南昌現代超算中心，不到一個小時的參觀時間，卻讓我受益匪淺，我能感受到國家科技的強大，同時心中的自豪之感也止不住地往外溢，如此大規模的超算數據計算中心說明了我國近些年來在科技領域取得了量的提升和質的飛躍。此行無疑是給我們提供了一場視覺盛宴，我見識了一些之前從沒接觸過的事物。商業發射基地裡我目睹了當晚即將發射的火箭的發射地，這讓我眼前一亮，心裡無比激動。去往椰子加工廠途中，明媚的陽光、天空湛藍與我們喜悅的心情是非常的般配，參觀了加工廠的環境以及見識到工人們的勞動過程。

其實本次交流活動給我印象深刻的有很多地方，但最讓我不可忘卻的還是火箭發射的那一刻，火箭發射前我懷著期待和著急的心等待著，心裡面在想著等會火箭升空的震撼場面，當大家一起倒數時我的心情激動到了極點，我甚至都不敢相信自己的眼睛，我居然如此近距離地觀測到火箭升空，火箭冉冉升起那一刻我們見證的不僅僅是火箭發射圓滿成功，更是國家科技事業的騰空和飛躍，還是我們幸福生活正在不斷上升。此次是有著「亞洲第一巨箭」之稱的長征五號遙六運載火箭，它升空的那一刻，深夜的天空瞬間被火箭噴出的火焰照亮宛如白晝，無比震撼人心還有點不可思議，我甚至無法用言語去形容，可能只有親自目睹才能理解那種激動的心情吧。這幾天我們去了文昌孔廟、文南老街、雲洞圖書館、南海博物館和許多的景點，還進行了有趣且豐富的篝火晚會，等等⋯⋯在海南令我感受到這裡的空氣是多麼的清新、環境是如此的宜人，這裡的人們是那樣的熱情。走到哪我都能感受到我們祖國這個寶島的美好，心情是無比的喜悅。

總的來說，此行給予我一個能夠欣賞祖國美好江山和見識更多新鮮事物的機會。我能目睹到國家火箭的發射和參觀許多與高科技相關的地方，實屬榮幸。來海南短暫的幾天，我感受到這裡淳樸的風土人情、優異的地理環境以及經濟的驚人發展 。除此之外，我也收獲到了很多，小到與同學之間的相處大到對國家發展前途的思考。作為我國的自由貿易港，我相信海南會發展地越來越好，這裡的人們也會越來越幸福美好，我們的祖國也會變得更加美好！