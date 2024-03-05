校園天地｜台山商會學校45周年校慶　雙子校舍揭幕增空間設施

台山商會學校成立於1978年，至今已走過四十五個春秋，2024年1月27日，學校以「雙子啟航，再創輝煌」為主題，隆重舉辦「四十五周年校慶暨雙子校舍揭幕禮」，活動的圓滿謝幕，標誌着學校將以嶄新的面貌迎接新時代，繼續在教育事業上取得更加輝煌的成就。（內容由台山商會學校提供）



陳尚智理事長及各位首長進行點睛儀式。（台山商會學校提供）

1978年，正值大興邨大力開發興建之際，在本校辦學團體香港台山商會的鼎力支持下，台山商會學校應運而生。自創校以來，學校一直致力於提供全面而優質的教育，培養學生在「德、智、體、群、美」各方面的均衡發展，為推動地區教育事業發展作出了重要貢獻。四十五年來，學校的建設發展可謂日新月異，空間設施不斷完善，學生學習體驗日益豐富。

雙子校舍共設30多個課室及科目特別室

2021年，為了給學生提供更加多元化的成長和學習環境，台山商會學校大膽探索，決定修繕兩所校舍，即如今的「雙子校舍」，這是學校歷史上一個重要的里程碑。兩棟校舍共有超過30多個課室和多個科目特別室，包括兩個中央圖書館、禮堂、操場、ICT室、英文室、視藝室、音樂室和活動室，還有中華文化室、STEM Room和遊樂室等等，給學生提供了更為寬闊的活動空間和更加豐富的學習體驗。

2024年1月27日，為慶祝學校成立45周年和「雙子校舍」正式啟用的雙重盛事，學校精心組織，細緻籌備，舉辦了校慶校友盃比賽、幼稚園頒獎典禮、攤位遊戲、才藝表演和盆菜晚宴等一系列精彩活動。

曾子通校長：重視學生多元發展

曾子通校長表示，台山商會學校一直重視學生的多元發展，鼓勵學生發展各項潛能，並為屯門區幼稚園及幼兒園特別設立了「香港台山商會獎學金計劃」，以此勉勵成績優異或體藝方面有卓越表現的學生。當日學校舉行了幼稚園及幼兒園獎學金頒獎典禮，曾校長為獲得幼稚園或幼兒園校長推薦的學生頒發獎學金，並勉勵同學們再接再厲，勤奮向學，力求卓越。

活動當天有外籍老師與小朋友進行遊戲。（台山商會學校提供）

本校注重學生多元發展，開設了多種學術項目、體藝項目、服務團隊和多種興趣小組。當日，就有本校學生組成的醒獅隊給大家帶來了一場熱情洋溢的舞獅表演，精彩的表演引得觀眾掌聲雷動，現場氣氛十分熱烈。表演結束後，在萬眾矚目下，香港台山商會理事長兼本校校監陳尚智先生協同各位首長和嘉賓進行了雙子校舍的剪彩和揭幕儀式。隨後，香港台山商會監事長雷庭蓀伉儷與副監事長陳中偉伉儷一同為雙子校舍的禮堂進行亮燈儀式。台山商會學校雙子校舍正式「啟航」！

活動當天，多位榮休的校長、教師和校友們也回校重聚。（台山商會學校提供）

典禮當晚，本校舉辦了盆菜晚宴，校監、校董、榮休校長和教師、校友、本校師生和家長歡聚一堂。學校西樂團和KPOP舞蹈隊先後為大家獻上了精彩的表演，既讓大家「一飽口福」，也讓大家「一飽眼福」。晚宴中，校監陳尚智先生為典禮致辭，他提到，自創校四十五年以來，台山商會學校始終秉承母會「興學育賢，造福桑梓」的理念，深耕教育事業，為社會培養了大量品格優良、情操高尚、具有社會責任感的人才，成績來之不易，值得高度肯定，並對各位同仁多年的努力付出，表達了衷心感謝。隨着雙子校舍如期啟用，台山商會學校的發展也來到了新的起點，在充滿挑戰和夢想的新旅程上，希望全校老師繼續秉持初心，辛勤耕耘，用真誠關愛澆灌未來的希望種子，為社會、為香港、為國家培養更多棟樑之才。

「等閒識得春風面，萬紫千紅總是春。」回顧過往四十五載，在香港台山商會和社會各界的大力支持下，台山商會學校勇擔重任，在篳路藍縷中屢立新功，屢創輝煌。時序更替，氣象萬千，展望未來新時代，台山商會學校也必將不負眾望，在嶄新起點上再接再厲，再譜華章，努力為社會培養更多具有思辨能力和國際視野的新時代青年。

（內容由台山商會學校提供）

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