校園天地｜為人文科熱身　牛頭角基顯小學：遊戲加活動更有效吸收

政府將於下學年於全港小學推動人文科，加強學生認識中華文化。牛頭角聖公會基顯小學，透過「中華文化日」，向同學介紹少數民族的不同特色。校長鍾淑玲說，過去常識科的內容較分散，相信人文化能更有系統傳達中華文化知識，「教授歷史需要流變史，有了人文科後，我們能夠更有系統，讓小朋友有一個時序去學習中華文化。」（內容由聖公會基顯小學提供）



牛頭角聖公會基顯小學於農曆年假前舉辦「中華文化日」，以「最炫民族風」為主題，安排學生參與「華服時裝秀」，並透過舞龍、彩虹書法、攤位遊戲等活動，向學生介紹中華傳統文化。

五年級的黃子媗本身有壯族血統，特別為時裝秀穿上自家民族服裝。子媗介紹，壯族人愛刺繡工藝，傳統服裝以黑、白、藍三色為主，配以刺繡裝飾衣服和鞋子。她說，壯族人熱情好客，雖然校內只有她一個來自壯族，她以身為少數民族而自豪，「頭上的銀飾，還有這套服裝好靚，刺繡是美的象徵，我好喜歡。」

子媗家鄉在廣西壯族自治區，年紀輕輕的她説：「現在太多東西跟着漢族走，有民族特色的地方會慢慢變化。壯族對我來說是一種身份，很開心今天可以展示給老師同學們自己民族的特色，心情特別激動。」

在舉辦「中華文化日」之前，學校用了兩個星期重點教授同學少數民族課題，希望同學認識漢族以外的民族和他們的特色，領會互相尊重和包容的文化特色，實踐民族大融合理念，與人文科環環相扣。

校長鍾淑玲說，希望透過中華文化日和體驗式活動，讓小朋友對國家多元民族有更深入的認識，引發他們對中華民族這個課題的興趣，帶出彼此尊重、和而不同的精神。學校在活動舉行前，透過中文課等課堂深入介紹了國家其中六個民族，再在校園張貼了大型橫額和壁報，讓學生自學其他民族，自主學習。

在編制課程前，老師們做了大量的資料蒐集，讓文化日活動緊扣課程知識點。負責活動設計的韓老師說，幾位科主任花了很多時間參考權威網站和教育局資源，構思並製作不同的攤位遊戲和小冊子。在文化日舉行前，他們用了大概兩星期將相關的資訊融入課堂，提升學生興趣，配合好玩的攤位遊戲，提升教育效果。對於中文水平相對低的非華裔學生，學校透過小班教學，教導他們尊重和欣賞不同文化。

對即將推行的人文科，韓老師説：「作為老師，需要持續進修，我自己亦忙於參與進修課程。老師要親身去認識，多些接觸中華文化，體驗衣食住行。這一年開始嘗試做這個科目，覺得值得推行，我認為人文科夠全面，可以豐富學生的學習經歷。」

鍾校長說，為讓文化日順利舉行，邀請了72位家長義工主持攤位，個個都悉心打扮，非常投入，「今年有百多位家長報名參與，要抽籤，過半家長都落空。他們都盛讚這個活動，覺得能夠提供多元化的活動學習，讓子女開心從遊戲中學習，自然吸收知識。」

展望未來，鍾認為老師需要先掌握人文科的要點，配合歷史的時間線重新編排課程，例如可以將某些皇帝作比較和分析，舉行皇帝扮演大賽，邀請同學想像，「我們總是可以加入不同活動，讓歷史扣緊現今，讓小朋友覺得不只是在學習以往的事情。」

（內容由聖公會基顯小學提供）

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