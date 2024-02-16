校園天地｜主題學習體驗之旅　啟發學生無限潛能

寶血會思源學校於一月三日至九日進行了五天的主題學習周，讓學生運用已有知識去建構新知識，並提升學生創意思維、協作、解難及溝通能力，以及培養正確價值觀。學校本年度品德主題為「同理心」，希望學生成為扶持別人的小天使，而跨學科的學習周正正給予學生實踐的好機會。小組學習活動需要學生細心聆聽，互相尊重，彼此明白別人的需要，達致合作、互諒，並完成老師指派的任務。（內容由寶血會思源學校提供）



各級課程設計獨特且富趣味，讓學生從體驗中學習。經過五天的學習任務，同學積極投入、享受學習樂趣外，還有機會向同儕分享探究活動的資料或分析數據，匯報及展示學習成果。各級同學的成果創新、獨特，充分展現出課程設計的成功及同學的才華。

一年級的「公園設計師」透過實地考察後，認識了公園的設施和用途，了解愛護公園的重要性，年紀輕輕的同學在老師引導下設計出自己理想的公園模型。而二年級的「動植物學家」透過探究動、植物的生長，了解生命的可貴。學生動手種植，更利用種出來的蔥，烹製出「蔥炒蛋」，色香味俱全。另外，小狗互動及攤位遊戲進一步加強學生愛護動物的意識。除此，三年級的「採購小博士」利用公平測試的原則，對紙巾、清潔劑及黏合劑進行深入的研究。每個同學都認真測試，自信地匯報結果。相信學生日後都會是一個精明消費者，懂得購買「價廉物美」的貨品。

至於四年級的「校園小偵探」進行校園巡查，難得的是可進入教員室，了解教職員棄置垃圾的情況，並以問卷收集同學對固體廢物的意見，同時進行數據分析。學生都明白到環保的重要性，決心要為保護地球出一分力。另外，五年級的「隔音屏工程師」探測校園噪音的分貝，並利用吸音及隔音實驗所得出的結果，設計及製作高效能的隔音屏模型。每組同學的作品不但精美，而且具有很高的實用性呢！六年級的「中國戲曲大師」在老師精彩表演揭開序幕後，學習亮相、造手和武打，並進行音樂創作及劇本編輯。演出前，更自製戲棚花牌祝賀演出成功。最後，全校師生齊集禮堂欣賞「中國戲曲大師」的精彩表演，在一片掌聲下為主題學習周劃上完美的句號。

主題學習周為學生帶來了豐富而多元的學習經歷，從體驗中學習，學習中體驗。學生不但動腦想、動手做、活學活用，師生更充份發揮團體合作精神，共同享受教學成果。更難能可貴的是，不同的工作角色進一步啟發學生的生涯規劃，加深對自己的認識及了解，更加肯定自己的才能，為終身學習奠下更穩固的根基。

（內容由寶血會思源學校提供）

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