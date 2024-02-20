校園天地｜聖公會基福小學中華文化週活動—「龍騰萬象•福樂滿家」

旨在透過豐富的體驗活動，讓同學認識及欣賞中華文化

二月二日的早上，碧空萬里，聖公會基福小學的花園廣場上一架無人機徐徐升起，一千三百多名師生和家長換上傳統的華服，臉上洋溢着歡欣和對新一年的期盼，一起向天空拱手齊賀：「新年快樂，身體健康，學業進步！」喜氣洋洋的氣氛迅速籠罩整個校園和社區，也標誌着基福中華文化週的正式開始。（內容由聖公會基福小學提供）



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國家級非物質文化遺產──「川劇變臉」響起頭炮

中華文化週的開場節目邀請到國寶級變臉大師韋瑞群女兒──韋飛雄女士到校親自介紹「變臉」文化藝術的歷史及特色。隨後，韋大師以精彩的變臉技巧登場，全校師生屏住呼吸，全神貫注地觀賞着大師的臉譜變換，每一次的「變臉」都引起觀眾們的驚嘆和掌聲。最後，韋大師更邀請同學上台親自傳授變臉技巧，同學們躍躍欲試，瞬間成為了「小小變臉大師」。

中華文化攤位散發着濃厚的中華文化氛圍

活動設置了超過三十個不同的攤位，讓同學體驗中華文化的傳統技藝和小遊戲，當中包括：舞龍、蹴鞠、投壺、足毯等玩樂體驗；如意結、剪紙、中國燈籠等製作；還有中國樂器、數學七巧板、中國成語、普通話兒化音，甚至基本法等與學科相關的小遊戲。這些互動娛樂和學習的結合，讓同學從體驗中提高對中華文化的認識和興趣。

全校大掃除 讓同學身體力行 傳承中華文化重要的價值觀

透過全校大掃除活動，同學們能親身參與清潔學校的工作，這類似傳統習俗中的「洗邋遢」，意味着「迎新除舊」。這樣的活動不僅讓同學們體驗過年的習俗，更重要的是傳承中華文化中整潔、尊重、責任、團隊合作等重要價值觀。

「圍爐」燃燒着熊熊烈火，溫暖着每一個人的心

最後，由校友會舉辦的盤菜圍爐宴作為整個活動的總結。「圍爐」是中國傳統文化中重要的團年活動之一，它代表着家人的團聚、親情的溫暖和友情的珍貴。當晚，除了校長和多位老師出席外，還有超過二百位校友及家長回到基福這個大家庭，與「家人」團聚，彼此互相祝福、談天，分享着生活的點點滴滴。另外，桌上滿滿的美食象徵着豐收和富足，熱騰騰的菜餚散發着香氣，讓人食指大動，這種圍爐的場面充滿了溫馨和幸福的感覺，讓所有人感受到中國文化中重視親情和友誼的傳統美德，彼此之間的連結更加牢固。

結語：

中華文化源遠流長，博大精深，傳統藝術獨樹一幟。唯有保持開放的心態和好奇心，慢慢去體驗並深入了解，才能更好地體會和欣賞中華文化的獨特之處。聖公會基福小學的中華文化週活動為同學提供了豐富多彩的體驗和學習機會，讓他們能從各項活動中欣賞和認識中華文化，同時也促進了校內師生、校友及家長之間的交流和互動。這樣的活動不僅豐富了同學的知識和視野，也培養了他們對中華文化的尊重和愛護，希望這樣的活動能夠持續下去，讓基福的學子能感受及承傳愛家、愛國情懷。

（內容由聖公會基福小學提供）

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