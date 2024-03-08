校園天地｜尖子群飛無人機　多元文化盆菜宴　感受傳統節日氣氛

「國安•家好」 青衣商會小學 保護國家資源

這天，青衣商會小學同學們都身穿色彩豔麗的華服，一同參加學校為慶祝農曆新年舉辦的中華文化日暨「金龍獻瑞賀新春」盆菜宴。（內容青衣商會小學提供）



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當天，學校非常榮幸邀請了葵青警區指揮官譚雅靜總警司、葵青區盧婉婷區議員、同區友好中學、幼稚園校長，以及上年度與同學們一同經歷學習，舉辦活動的合作夥伴，聚首一堂，參與「金龍獻瑞賀新春」典禮。

一眾主禮嘉賓首先進行簡單而隆重的點睛儀式。伴隨著「咚咚隆咚鏘、咚咚隆咚鏘」震撼的鑼鼓聲，一隻威風凜凜的醒獅搖頭擺尾，上躥下跳，在禮堂內舞動起來。禮堂內掌聲如雷，歡呼聲此起彼落。一場精彩絕輪的學生舞獅表演，為青衣商會小學的中華文化日暨「金龍獻瑞賀新春」揭開序幕。緊接其後，還有無人機群飛表演、西遊記話劇表演和古箏演奏等。這次無人機群飛表演是青衣商會小學辦學團體全數贊助青商之星STEAM項目，當中接近十萬元的群機無人機讓學生尖子可發揮天賦，抱有夢想的他能飛得更高更遠。是次「無人機群飛花式演出」是由十位「青商之星」利用編程表演，共砌出十個字「TYTAPS2024」，由創作到無人機的擺放位置均由學生親自完成，足見他們的用心及STEAM技能。

此外，青衣商會小學從初小加強文學經典的學習、在課程內增加經典篇章。六年級同學在中文課堂上學習《西遊記・三借芭蕉扇》，再在這次典禮上，粉墨登場演出話劇《西遊記》。孫悟空、鐵扇公主、唐三藏等角色，扮相惟肖惟妙，演出生動活潑，贏得台下熱烈的掌聲。壓軸表演是由三位同學身穿傳統漢服，以古箏彈奏優美動聽的曲子《青花瓷》。三位同學撫弦而出的樂章，音韻鏗鏘悅耳，令人不禁為之陶醉。

除了典禮上學生的精彩表演，學校還安排了傳統文化體驗活動及結合 STEM 編程的新年攤位遊戲，其中包括﹕揮春拓印體驗、投壺、華服穿著體驗、盆菜宴等。其中一些攤位遊戲加入STEAM元素，將中華文化與資訊科技結合，為學習活動增添趣味。

這些富有文化特色的攤位活動，在青衣商會小學内進行，操場四周佈置了色彩繽紛的花燈，隨着喜洋洋的樂韻聲展開了中華文化日活動。同學踴躍參與，歡笑聲此起彼落，非常場面熱鬧。

「金龍獻瑞賀新春」盆菜宴 讓學生體驗傳統盆菜宴 感受中華文化

隨著一道道熱氣騰騰、香氣撲鼻的大盆菜陸續出爐，出席活動的嘉賓和學子們齊聚一堂，於操場上展開共同品嘗盆菜的盛景。盆菜宴的習俗源自南宋末年，在香港新界一帶形成，成為傳統佳餚之一它將各種食材和諧地融合在一起，象徵著團圓和幸福。同學們在享受美食的同時，也感受到了傳統節日的氣氛和家的溫暖。學子們在中華文化日這一特殊時刻，不僅能認識盆菜宴的歷史渊源，更能親身品味盆菜的寓意深遠。當天的盆菜宴還舉行了新春大抽獎，其中的獎品由法團校董會和青衣商會成員慷慨贊助，為整個活動增添了一份熱烈的氛圍。

透過多元學習活動 認識中國新年傳統習俗

青衣商會小學希望透過「自然連繫、有機結合」科目內容及教學安排，幫助學生」把握時機，在學校建構珍視中華文化的氛圍，讓學生親身體驗和觀賞，培養學生對中國傳統文化的興趣，繼續傳承中華文化，加強學生的國民身分、民族認同感和文化自信。

（內容由青衣商會小學提供）

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