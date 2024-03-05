教育局檢視小學呈分試機制　各科比重調整諮詢學界　研加入體育科

小學常識科於25/26學年分拆為科學科和人文科，兩個新科的呈分試比重有待決定。據悉，教育局正全面檢視呈分試機制及各科所佔比重，今年一月起先後與不同教育團體代表會面及諮詢意見。津貼小學議會主席蘇炳輝向《香港01》透露，局方循學生均衡的全人發展作為原則去檢視，又提出體育科納入為呈分試科目，而議會成員大部分傾向同意。



《香港01》正就此向教育局查詢。



教育局正全面檢視呈分試機制及各科所佔比重，今年一月起先後與不同教育團體代表會面及諮詢意見。（資料圖片）

邀教育團體開會諮詢 循全人發展均衡原則檢視

小學呈分試影響學生升中派位，呈分試各科比重不同，主科中英數各科佔9，常識科佔6，視藝佔３，音樂佔２，將科目分數乘以所佔比重的倍數後，計出總分數。

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，小學常識科於25/26學年分拆為科學科和人文科，提供了契機檢視沿用多年的呈分試比重及科目等機制。他透露早前獲教育局邀請，出席有關全面檢視呈分試機制的諮詢會議，會上出現不同的討論方向，除了兩個新科目，亦包括主科及術科的佔比調整等問題，而局方會循學生均衡的全人發展作為原則去檢視。

津小議會：培養學生全面技能 局方提議加入體育科

蘇炳輝在會上提議，將科學科及人文科各自佔比為4或4.5，兩科佔比相加後，與主科中英數相約，以突出兩科在全人發展的重要性。至於呈分試新增兩科考核，會否加重學生負擔，他表示，原有的常識科佔比為6，分拆為科學科及人文科後，如兩科各佔3，難以突出新科目的重要性。蘇炳輝認為，培養學生技能不應只是集中在中英數範疇，科學及人文素質也值得重視，亦指局方同意重視全人發展，至於兩科最終比重仍有待細思。

另外，他透露教育局亦有就是否將體育科納入呈分試科目，向議會諮詢意見，而議會成員大部分傾向同意，而佔比多少仍在討論中。他解釋，此舉措是因重視學生的體能及精神健康，亦由於近年香港體育盛事興起，認為體育事業的發展，可以從教育著手培養下一代。

教育評議會主席蔡世鴻認為，小學加入人文科和科學科後，各主科的佔分比程有調整空間。（資料圖片）

教評會：所有科目佔比有調整空間 否則加重學生負擔

教育評議會主席蔡世鴻亦獲邀出席諮詢會議，他透露教育局於今年一月起召開諮詢會議，邀請不同教育團體出席，包括津貼小學議會、資助小學議會、教育評議會及校長會等。他認為，常識科分拆為出兩個新科目後，所有呈分試科目，包括主科都可以有調整比重的空間，否則「餅愈大」會加重學生負擔。