德信校長涉洩試題　小五呈分試作廢　消息：諮詢後擬延至9月重考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-02 14:45

傳統天主教男校德信學校，校長郭超群疑洩露該校內部考試卷，被廉政公署拘捕。消息指，德信學校小五生已考的升中呈分試成績，因公平性存疑須作廢，校方上月底收集家長意願後，今日（2日）向家長發信，稱經校方審慎考慮及獲教育局批准延後呈分，本屆小五生將於下學年初、9月20至28日重考第一次呈分試。 《香港01》正就事件向教育局查詢，校方則表示沒有回應。

據知，德信學校署任校長今日向家長發信，公布延後第一次呈分試的特別安排，即小五生須在下學年初（9月20至28日）重考中英數常及語文科口試，校方將於9月底前派發及核對試卷，家長可於10月初查卷，而校方將於10月中旬向教育局呈分及派成績表。

校方公布將於8月23日至27日為升讀小六（即今年小五生補課），考試範圍及補課詳情將於稍後公布，校方提醒家長須為子女保留小五的工作紙、作業及教科書。

德信校長郭超群。

校長郭超群上月被廉政公署拘捕

德信學校校長郭超群在6月12日被廉政公署拘捕，涉嫌貪污洩露該小學內部考試試卷。該校6月中向家長公布，郭超群「未能履行校長職務」需休假，由副校長李美鶯署任校長。

校方之後再向小五生家長發信，稱「很遺憾通知大家，鑑於本校第三學段考試的公平性可能存疑，而有關情況直接影響各同學升中第一次呈分表現」，並提供兩方案予家長選擇，第一方案是不安排任何重考，即第一次呈分試成績將會取消，學生只可以小六第一學段成績參加自行分配學位；第二方案則是全級重考中英數常，包括語文科的說話及聆聽部份。