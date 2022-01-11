停課｜6學校有學生染疫（附表）　校長冀3月考呈分試前有足夠面授

新冠變種病毒株Omicron流入社區近兩周終於停課。特首林鄭月娥上周三(5日)稱擔心停課影響學生身心健康，事隔近一星期，她今日(11日)突宣布，幼稚園及小學最遲周五（14日）起暫停面授，直至農曆年假後；中學則維持現狀。直至今日，有6間學校有學生確診或初確診。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，政府提早三日通知停課安排，學校有足夠時間通知家長、更改網課、考試轉為評估等安排。他指，暫未知道年假後能否如期復課，六年級最後一次呈分試於3月底舉行，按過往經驗，至少應預留有四星期面授，讓學生可鞏固學習。



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截至1月11日暫有六間校有學生確診或初確診。(香港01製圖）

小學幼稚園轉網課 料考試改評估不計分

中學、小學及幼稚園自去年5月底全面恢復半日面授課，事隔七個多月，因應第五波疫情擴大，小學及幼稚園最遲周五起暫停面授，直至農曆年假結束；中學不受影響。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，隨着疫情不斷擴大，有數名幼稚園學生確診，加上年幼學生未能打針，目前有足夠理據說服家長停課。他認為若能預留五日讓學校準備停課較理想，目前三日時間也足夠通知家長、轉換網課模式。1月正值校內考試日子，他指其校原定下周開考，傾向改為評估，向學生派發試卷，在家計時應考，成績不計分，「唔會嘥咗溫習心機。」

張勇邦續指，六年級最後一次呈分試於3月底舉行，按過往經驗，至少應預留四星期面授。（資料圖片）

復課時間未明 冀開考前至少有四周面授

張勇邦續指，暫未知道新年假後能否如期復課，六年級最後一次呈分試於3月底舉行，按過往經驗，至少應預留四星期面授，讓學生可鞏固學習。另外，針對未能照顧學生的家長及基層學生，他表示，相信各校有不同支援方式，校舍除一貫保持開放，也會向有需要學生派發Ipad等，電子學習。

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示，三日時間足夠學校預備停課，轉換網課教學模式。她指，幼稚園本月底開始放農曆年假，假期2月中結束，擔心延至下月底才能開課，其校會有兩手準備，如製作更多網課教材應對。

朱國強指，期望當局盡快制訂到校打針的相關細節，並諮詢家長及學校意見，做好解說工作。（資料圖片)

朱國強：私立幼稚園衝擊最大 有停辦危機

教育界立法會議員朱國強表示，隨着幼稚園停課，不少家長或會申請退學或拒交學費，為幼稚園帶來營運壓力，當中以私立幼稚園所受的衝擊最大，部分可能面臨停辦的危機。他促請政府向全港幼稚園及幼兒中心提供財政支援，按學生人數發放津貼，以助幼兒業界渡過難關。

另外，林鄭月娥稱，5歲至11歲將可接種科興疫苗，並會安排外展隊到校打針。朱國強指，期望當局盡快制訂到校打針安排的細節，並諮詢家長及學校意見，做好解說工作。福建中學附屬學校校長徐區懿華認為，目前仍有不少家長對小童接種疫苗存疑慮或擔憂，甚至反對政府將接種疫苗列為復課的條件，促政府盡快釐清。