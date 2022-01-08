Omicron｜小學校長：作好停課心理準備　惟憂影響小六生考呈分試

變種病毒Omicron來勢洶洶，社區已現多條傳播鏈，第五波疫情一觸即發，聖公會仁立紀念小學校長余茵茵坦言，已有隨時停課的心理準備，甚至預備好轉為網上考試、網上旅行，惟六年級生將面臨第三次呈分試，期望疫情盡快受控，毋須停面授課，亦讓師生有時間在小六生畢業前多些相處機會。

她說，該校已汲取停課經驗，學期初已設計好實體及網課時間表，並提早向家長發放「IT手冊」，萬一停課亦可「不停學」。



聖公會仁立紀念小學校長余茵茵。（受訪者提供）

社區出現多條傳播鏈，惟一月屬學界考試季節，加上農曆年假臨近，有意見提議暫停面授課，讓學生提早放農曆年假。雖然教育局昨晚（7日）稱暫維持面授課安排，但聖公會仁立紀念小學校長余茵茵直言，本波疫情來得急，已有心理準備或需停課，憂小六生的第三次呈分試會受影響。

她說，汲取了數次疫下停課經驗，學期之初調整各科教學時間表，增加主科「連堂」，預備好上網課時間表，可隨時「變陣」。就連換季校服安排、復活節旅行亦已預備好網上進行，「可以網上遊日本」。

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課堂安排上，余茵茵說，學校去年暑假已購入視像教學所需軟硬件，另以撥款增購不同科目網上學習平台，讓學生有更多網上自學資源。為維持學生社交互動，學校採取「混合式教學」，即實體課外，也用google classroom進行互動討論丶發放教學資源和教學短片等。

就連換季校服方排，校方亦已作好網上購買安排。（受訪者提供）

至於辯論、stem課程等課外活動，則採取「1：3」形式進行，即一堂實體、三堂網課，余茵茵解釋，希望師生有機會面對面認識相處。就連換季校服方排，校方亦已作好網上購買安排。

另外，為方便處理校務及加強與家長溝通，該校採用GRWTH 電子溝通平台，平台分組功能可方便老師發佈緊急消息及最新安排，若家長未讀訊息或「已讀不回」，系統會提醒老師「人肉追蹤」。即使萬事俱備，但余茵茵仍冀望疫情受控，「畢業離校前有陪伴小六生的時間」。