直資聚賢｜富前瞻性的啓思三校教育機構：啓思中學的關愛之道

文：啓思中學Stephen Hindes校長



在校內，每一個人都是被愛、被尊重，彼此互相信任 啓思中學Stephen Hindes校長

在新學年度轉職至啓思中學之前，我已聽聞啓思三校教育機構（啓思小學附屬幼稚園、啓思小學和啓思中學）對本地教育的貢獻。在我接受聘請和啓導的過程中，我探索了這三校的學習理念，都是先進而富前瞻性的，且能互相銜接，是一個共同實踐融匯中西文化教育精粹的團體。通過聆聽「啓思人」的聲音和了解其獨特的文化，我慢慢融入了啓思的美好校園生活。



當學生、家長和老師轉到新學校或各個學習階段時，能否適應新環境是他們主要的考慮因素。 然而，我和我的孩子在加入啓思大家庭的過程是非常愉快和順利的，我們深深感受到啓思大家庭的融洽、關愛、尊重及充滿正面的文化。我認為這種關愛的文化是基於「國際啟發潛能教育」的理想，相信所有孩子都是可貴、可教和可培育發展的。縱使他們可能於某些範疇的表現未如理想，但總有獨特的潛能有待啟發 。在啓思中學，每一個人都是發自內心去認真做好每一件事，不但只是樂觀派，而且都是被愛、被尊重，彼此互相信任。

這些獨特的特質培養了學生的思維方式，使他們每天都能擁有充滿活力、積極和成功的學習體驗。學校非常重視中國語言和文化，其中包括學生自主學習的活動，為每個學生提供機會，在培養品格的同時擴展他們的 21 世紀技能。 啓思所提供的國際文憑課程均以探究式學習的爲基礎，並鼓勵學生有不同的價值觀、態度、技能和知識。

在校園生活的時光裡，我很快就能感受到學校時刻都力求做到最好，大家都不負「啓思」之名。學校每一個大大小小的活動，大都是由學生做主導。無論是學生於午飯時間舉辦的遊戲攤位，宣揚身心健康，或是在有蓋球場進行的歌唱、舞蹈或戲劇表演等，他們都有很多機會展現才華，大放異彩。 這些提倡正向教育的活動，是讓學生在情緒疏導、人際關係和健康方面作得到正向發展，使學生能有積極堅韌的態度，面對生活的壓力和挑戰，養成良好的品格，邁向豐盛的人生。

憑藉我對正向教育熟悉的背景，使我能與學校的教育方針保持一致。學校有著各式各樣精彩的活動、計劃和設施，讓我覺得這所學校與眾不同。甚至可以說，這所學校為大家創設了成長的地方。

對於任何希望轉到新學校和適應新環境的家庭來說，我認為啓思不僅僅是一個校園，啓思是一個家。

啓思中學Stephen Hindes校長。（啓思中學提供）

作者：啓思中學Stephen Hindes校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

