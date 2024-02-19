直資聚賢｜灌溉幸福　潤澤社群

文：中聖書院陳惠華校長

教育是打開幸福大門的重要鑰匙之一。幫助孩子在認知、技能和價值觀等各方面全人發展，實現幸福人生，是教育工作者的天職。經濟合作與發展組織（OECD）倡議的「學習羅盤2030」，為全球教育提供指導框架，鼓勵教育界關注孩子在認知能力、社交與情感、人際關係和文化意識上的整全發展，提升孩子的幸福感，讓孩子更好地應對未來的挑戰，成為積極的公民，實踐個人的成就。至於如何讓學生自覺追求全面的成長，從而擁抱幸福呢？



（香港直接資助學校議會提供）

中聖書院推行「正向自主教育」，運用心理學家Edward L. Deci和Richard M. Ryan的「自我決定論」，創設適切的學習環境，滿足孩子三個基本心理需求：自主感（Autonomy）、能力感（Competence）和關係感（Relatedness），引發孩子的內在動機，促進自我成長，邁進幸福人生的大門。不但如此，學校更堅信個人的幸福感能潤澤鄰舍，擴展至社群！

（香港直接資助學校議會提供）

令學生幸福的課堂

中聖書院致力營造讓學生滿足「三感」的幸福課堂。老師明白每位學生都是獨特和寶貴的，各有不一樣的學習能力和需要；老師用心建構適切的課堂及課業設計，如分層學習任務的課業設計，既能提升及挑戰能力較高的，亦能支援和照顧能力稍遜的，令身處同一課室內的每位學生，均能按其各自的步伐建立自信心及能力感。另外，老師也設計合適的選擇，如不同類型的學習材料，包括文字、圖像、影片、數據，輔以體驗學習方式，增強學生的自主感。配合課堂內的正向言語、小組協作學習等，增進師生及生生的互動，讓中聖的課堂洋溢著幸福氛圍。

令學生幸福的課外活動

學校積極創設平台，讓學生閃耀。老師鼓勵學生參與各類校內校外交流及比賽，培育學生在知識、技能和價值觀的成長，並發展所長。以2022-23年度為例，學校共獲得303項校外殊譽及獎項，連同校內榮譽，中聖學生獲獎數量遠超全校500多位學生的總人數；中聖人在各項挑戰中所得的知識和技能，亦大大增強其能力感。此外，學校每年舉辦多達三十多項涵蓋各範疇的聯課活動，包括戲劇、舞蹈、日語、繪畫、咖啡拉花、社會服務、桌遊、手工、電腦、音樂等，讓學生自主選擇及學習。學校深信投入參與是擁有能力感的最佳途徑，每年舉辦的「學習活動周」，就讓學生策劃預備，跳出課室動手探究，親身體驗學習的樂趣，建立團隊精神和提升正向關係，從實踐中獲取滿足感。中聖透過各項課堂外的活動，建立學生「三感」，讓中聖的校園瀰漫幸福感。

中聖堅信在「正向自主教育」的氛圍下，能讓學生自主自覺，發揮潛能，實踐抱負，成就幸福。中聖人是積極負責、具幸福感的公民，並以此感染他人，改善社區，潤澤社群，為社會傾注滿滿的愛。學生在回饋社會中，亦能收穫更大的幸福，形成正向循環，攜手創建更美好的世界。

中聖書院陳惠華校長。（香港直接資助學校議會提供）

作者：中聖書院陳惠華校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

