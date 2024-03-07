長洲錦江小學救校成功　下學年將復辦六級資助　校長：心情激動

教育局今日（7日）發出「開班信」予三所小學，包括在2023/24學年未能獲資助開辦小一班的長洲堂錦江小學、聖嘉祿學校和孔教學院大成小學，該等學校開辦小一班級的申請方案皆獲批。

其中免卻危機的中華基督教會長洲堂錦江小學，校長葉昌銳今日（7日）於社交媒體公布，該校成功復辦六級資助小學，將為長洲學生繼續提供優質的教育機會。

葉昌銳接受查詢時表示，將於今年9月的新學年全面復辦六級資助，形容心情激動和開心，強調教育不會停下來。



受學生人口結構性下跌等因素影響，今學年有5間津貼小學被教育局「派0班」小一，當中包括長洲堂錦江小學。校長葉昌銳今（7日）於社交媒體公布，學成功復辦六級資助小學，即獲教育局在下學年（2024/25）獲批資助小一班級，變回全資助小學。

校長：好似自己中學派位

校長葉昌銳回覆《香港01》記者表示，收到消息時感開心、激動，形容當下「好似自己中學派位」，稱「要做都做曬」，得到這「成績」亦很感恩。

他亦指，感謝各方包括辦學團體、家長及長洲居民等的支持及幫助，未來將繼續努力，稱「教育唔會停落嚟」，又指政府將於2024/25學年試行小學科學科同時，老師亦會與時並進，持續完善現現有教學模式。

長洲堂錦江小學校長葉昌銳形容心激動。（資料圖片）

葉昌銳於社交媒體表示，感謝錦江小學和錦江幼稚園的教師、校務職員和工友們，其共同合辦很多兩校的學習活動，他們的辛勤付出和無私奉獻讓孩子們能夠在豐富多采的學習環境中成長。

他亦感謝兩校法團校董會和長洲堂教友們的堅持辦學，同時感謝錦江小學的家長、錦江幼稚園的家長以及長洲的家長們，讓校方更有動力去推動孩子們的學習和成長；又感謝長洲鄉事委員會、長洲婦女聯會、北社街坊福利會、四邑益善堂、各長洲的服務單位和議員郭慧文的鼓勵和支持，及感謝每一位關心錦江小學的長洲居民和島內外的好友。他表示，將為孩子的學習繼續努力。

葉昌銳稱感謝上帝，一切榮耀歸於上帝，「感謝祂給予各人智慧、力量和資源，使我們能夠成就如此美好的學習環境。」願神的恩典與你們同在，祝福你們一切順利。

教育局今向3所小學發開班信 另一所未獲批

教育局今日（7日）去信全港資助小學，通知學校有關2024/25學年小一至小六建議的核准班級結構及教職人員編制。

教育局指，按照現行開辦小一班級的準則，如公營學校在「小一入學統籌辦法」(小一派位)下獲派的學生總人數達到 16 人或以上，便可獲資助開辦小一班級。當某公營小學在小一派位下獲派的學生總人數少於 16 人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，否則該校不會獲資助開辦小一班級。

長洲堂錦江小學、聖嘉祿學校、大成小學 9月復辦資助小一

根據該準則，在2024/25學年有一所學校未能獲資助開辦小一班級。教育局提供四個方案供未能在小一派位下獲資助開辦小一班級的學校申請；而在2023/24學年未能獲資助開辦小一班的小學中，有三所由於其申請的方案獲批，包括長洲堂錦江小學、聖嘉祿學校和孔教學院大成小學，可以再次參加小一派位，三所小學在2024年度小一派位下獲派的學生總人數均不少於16人。

教育局表示，學齡人口下降的情況是結構性而非過渡性，未來學位需求會相應減少，教育局須從長遠規劃公營學校學位供應，逐步有序調節學校數目，繼續積極與辦學團體及學校保持緊密溝通，支援業界及早規劃，採取適當措施，以不同策略整合資源，回應學位供求變化，同時提升教育質素，確保公共資源得以善用。