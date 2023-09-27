長洲錦江小學派獎學金　蔡若蓮：以金錢挽留學生或傳遞錯誤價值觀

撰文：江麗盈
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新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年9月以私立營辦小一班「續命」，最終有13人報名就讀。該學校早前公布，向下學年、即2024/25年度9入讀的小一學生，頒發一萬元特別獎學金。

教育局局長蔡若蓮今日（27日）下午總結北京訪問活動時表示，對此非常關注，又指如學校純粹以金錢或物質挽留學生，做法值得商榷，也可能向學生傳遞不正確價值觀。就玫瑰崗中學停辦，她則指知悉學校現已組成中學過渡委員會，有不同持份者參與，相信會為學生過渡作最合適安排及準備。如中三學生要轉校，局方也會為有需要家長提供區內中學的選科資料及支援。

▼4月17日　長洲堂錦江小學復活節後復課▼

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蔡若蓮：如何運作獎懲制度亦屬教育一部份

教育局局長蔡若蓮表示，就學校如何運用資源，在學校行政手冊、教育資助條例等均有明確指引，又指學校如何運作獎懲制度亦屬教育一部份，假如一間學校純粹以金錢或物質挽留學生，做法非常值得商榷，也可能向學生傳遞不正確價值觀，局方非常關注，也呼籲學校向學生派發獎學金或物質獎勵時，要有清晰明確的標準，令家長及學生不會混淆。

▼9月18日　玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼

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教育局已知會同區校長會協助玫瑰崗中學轉校

就玫瑰崗中學停辦一事，蔡若蓮指在過程中一再提醒辦學團體，要與不同持份者保持良好溝通，知悉學校現已組成中學過渡委員會，有不同持份者參與，包括辦學團體代表、校長、家教會代表等，會為學生過渡作最合適安排及準備。

她又指，校方正與港島區一理念、信仰同的天主教學校商討中，會就如何保持學生學習質素、學習體驗探討不同方案。

她也提到，中三學生受影響較急迫，要面對選科，或需轉校，局方已知會當區校長會，校長會亦已提供區內中學的選科資料予局方，局方會為有需要家長提供相關資料及支援，希望將對學生學習造成的干擾減到最少。

蔡若蓮指，已通知兩間在大灣區的港人子弟學校，在兩所學校就讀的港人子弟，明年可以學校考生身份報考香港文憑試。（資料圖片/林靄怡攝）

仍未定兩間大灣區港人子弟學校學生可否原校考DSE

蔡若蓮續指，已通知兩間在大灣區的港人子弟學校，在兩所學校就讀的港人子弟，明年可以學校考生身份報考DSE中學文憑試。這些考生可在原校或要回港應考，則仍在與相關部門溝通，各部門都正跟進與政策及技術等方面有關的工作。

她表示，局方重視考試質素，在安排試場時，只是考慮一個方便內地港人子弟的措施，並非將文憑試搬到國內考。由於考生限於兩校的港人子弟，數量有限，考評局也有與內地部門進行研究，在運作試卷、監考等方面均按香港標準。

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