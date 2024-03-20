第二屆《城市創科大挑戰》正式啟動　「香港有計」邀全城創意解難

由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第二屆《城市創科大挑戰》於3月16日舉辦啟動禮。今屆比賽以「香港有計」為主題，就「山人有計」和「幫人有計」兩個副題，廣邀全城市民發揮創意，以創新科技方案提升郊野公園營運管理及遠足者大自然體驗，以及為照顧者提供全面的支援以建立關愛社會。



比賽啟動禮邀得財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技署署長李國彬先生以及香港科技園公司主席查毅超博士擔任主禮嘉賓，為比賽及連串活動揭開序幕。



財政司司長陳茂波：港人靈活變通 呼籲全城積極參賽

第二屆《城市創科大挑戰》正式啟動，由財政司司長陳茂波主持啟動禮。（黃寶瑩攝）

財政司司長陳茂波主持啟動禮時表示，第一屆《城市創科大挑戰》的各隊伍巧妙利用科技，提出實用又貼心的方案，解決市民生活上的問題和痛點，而今年的主題為「香港有計」，與香港人靈活變通、「食腦」的精神相呼應。

他勉勵中學和小學教師和學生，在學習、在創作、在發明的過程要保持一顆好奇心，時刻發問、探求，思考解決遇到的難題、痛點，鼓勵同學和大眾積極參加這屆比賽，為市民的美好生活和香港的創科未來貢獻力量。

創新科技及工業局局長孫東教授：得獎方案證港人具備強大創作力

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮，創新科技及工業局局長孫東教授致歡迎辭。（黃寶瑩攝）

創新科技及工業局局長孫東教授致歡迎辭時表示，第一屆《城市創科大挑戰》的得獎方案證明了香港市民具備強大的創作力、觀察力和行動力，其中一些優秀方案已成功轉化落地到社區應用造福大眾，當中更有一些優勝者加入了香港科技園公司及數碼港的創業培育計劃，繼續他們的研發之旅。孫東教授亦呼籲全城參與今屆比賽，攜手達成「全民創科」的目標。

科技園主席查毅超博士：盼比賽發掘更多新意念為城市解難

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮，合辦夥伴香港科技園公司主席查毅超博士致辭。（黃寶瑩攝）

香港科技園公司主席查毅超博士致辭時亦表示，香港科技園公司很高興再度成為《城市創科大挑戰》的合辦夥伴。上屆比賽縱使受疫情影響，反應仍十分踴躍，不少意念亦已在公營機構試驗，包括榮獲國際創新奬項的智能導航腰帶，成功改變視障人士的出行模式，提升自主出行能力。他期望今屆比賽能發掘更多新意念，為城市解難，用創科幫人。

比賽主題「香港有計」 廣邀市民就「山人有計」、「幫人有計」兩副題出謀獻策

本屆比賽主題為「香港有計」，設有「山人有計」和「幫人有計」兩個副題，邀請各界人士為香港提出創新方案，回應城市所面臨的挑戰，共建關愛社會。「山人有計」的議題圍繞利用創新科技提升郊野公園和露營地點營運管理及遠足者大自然體驗；「幫人有計」的議題則通過創科提升對照顧者的支援。

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮。（黃寶瑩攝）

比賽分為公開組、大學/大專院校組、中學組和小學組，可以個人或2至5人組隊參加，就「山人有計」或「幫人有計」其中一個副題設計方案。首階段參賽者只需提交創意方案簡介，入圍隊伍將有機會親身向評審團簡報方案、展示方案原型並接受評審提問。

為協助參加者構思方案、將方案原型化，大會將舉辦多個培訓工作坊，包括邀請去屆優勝者分享經驗、學習不同科技和創意思維，以及安排參加者實地了解社會現況。

各組別的優勝者可以獲得豐富獎金、獎座和獎狀，其中公開組及大學/大專院校組的優勝者，有機會獲得政府資助高達100萬港元的共創基金及其他後續支援，以進一步完善其創科方案，並在特定試點包括政府部門或公營機構中試用。

4月5日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽於4月5日至5月16日接受報名，若你有意攜手應對社會迫切的挑戰、發掘創新方案，並推動這個城市邁步向前，立即透過比賽網頁（www.citytechgc.hk）報名和了解詳情！

你亦可關注第二屆《城市創科大挑戰》的Facebook及Instagram，密切留意比賽最新消息！