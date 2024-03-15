第二屆《城市創科大挑戰》啟動在即　評審分享優勝方案共通元素

第二屆《城市創科大挑戰》即將啟動，鼓勵參加者運用創意思維及創新科技，解決市民日常生活上遇到的難題，推動香港發展。是次比賽分為公開組、大學/大專院校組、中學組及小學組，為鼓勵更多中、小學生發揮創意推動香港發展，三位上屆評審分享參賽貼士，包括學生設計和簡報方案時的注意事項，以及帶隊教師如何指導學生。



三位評審均指出，比賽鼓勵參賽學生發揮創意，但學生設計方案時亦需考慮實際可行性和科學根據，同時建議學生構思方案時，嘗試易地而處，代入使用者的處境找出真正問題所在，然後設計方案解決問題。



參賽方案需創意、可行性兼備 關鍵在於代入受眾助解難

《城市創科大挑戰》有幾個階段，包括「提交參賽方案」、「準決賽」及「總決賽」。上屆比賽總決賽評審，香港科技大學物理系教授兼理學院副院長羅錦團教授表示，隊伍最初提交的參賽方案內容可以較簡單，而且比賽鼓勵學生發揮創意設計方案，特別是小學生創意無限，方案構思天馬行空一些並無不可，但認為方案亦要有科學根據，「科幻小說咁又唔係太好」。

他解釋，比賽關鍵在於參賽者能就所選範疇代入受眾，找到受眾所面對的難處及痛點，並構思有助改善受眾處境的科技方案，因此須顧及方案可行性。

香港科技大學物理系教授兼理學院副院長羅錦團教授

另一位上屆比賽總決賽評審、物流及供應鏈多元技術研發中心董事局主席林曉鋒教授工程師亦認同方案可行性十分重要，他舉例上屆不少參賽隊伍都能找到大眾面對的難題，並運用創新方法和技術設計解決方案，優勝隊伍能脫穎而出，關鍵在於方案能否實際應用。

此外，林曉鋒教授工程師認為學生提交的方案要夠創新，並能具體說出方案使用的科技，但不應使用過於艱深或無法掌握的科技，因為入圍準決賽後向評審簡報時，將被問及技術問題。

物流及供應鏈多元技術研發中心董事局主席林曉鋒教授工程師

若學生方案入圍準決賽及總決賽，將需要向評審簡報方案，並回答評審提問。林曉鋒教授工程師期望，參賽隊伍在準決賽階段能重點簡介方案的創新性、技術原理和可行性。若果學生無論是否晉級都會繼續研究方案，亦可以提早準備原型，並於此階段作展示，讓評審留下更深刻印象。踏入總決賽，他稱評審團會期望隊伍展示方案原型作現場講解，建議隊伍需想辦法避免技術故障，以及準備後備方案。

簡報方案須涵蓋創新性、技術原理和可行性

準決賽評審，資訊科技教育領袖協會主席黃健威先生建議，學生可嘗試估算方案產品化推出市面時的成本，以評估方案的可行性。另外，建議參賽學生設計方案前多做資料搜集，了解相關範疇現有產品和技術。

黃健威主席直言「評審問題無路捉」，自己喜歡以不同方式向學生提出技術性問題，了解他們是否理解該技術及融會貫通，「如果學生搵過、做過、衰過，會更加記得同識得講」，認為比賽目的並非勝出奪獎，而是學生能夠於過程中學有所成及投入研究過程。

資訊科技教育領袖協會主席黃健威先生

帶隊老師應從旁引導學生 刺激思維覓資源助設計方案

對小學及中學生而言，帶隊老師的啟發及引導相當重要。黃健威主席讚賞不少帶隊老師對方案十分熟悉，但偶爾會好心做壞事「講得太多」，使評審於評分時亦會猶豫「係學生做定老師做？」。

他建議，帶隊老師在學生參賽過程中擔任引導角色，不建議老師直接為學生提供答案，而是以不同方式刺激學生思維，例如老師可主動提出難題交由學生嘗試解決，幫助學生提升方案水平。

羅錦團教授亦建議帶隊老師除了與學生探索方案的可行性外，亦可與他們一起檢討方案和原型能否及時完成。他又以個人經驗為例，稱自己於中學時期亦曾參加科創比賽，當時校方和老師提供的資源和支援都十分重要，建議老師有需要時可嘗試多為學生尋找外間資源。

第二屆《城市創科大挑戰》即將推出 密切留意報名詳情

第二屆《城市創科大挑戰》將推出全新主題，鼓勵全城提出創新構思方案，如果你希望為香港的未來出一分力，運用創意思維為大家解決日常生活所遇到的難題，帶動城市邁進，記得密切留意報名詳情和細節。

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