「咪神」白雲走過離婚陰霾遊肇慶　白衫彈跳極震撼更親回CUP數

撰文：亞瑟
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現年38歲的前TVB「咪神」白雲自離婚後活出自信，近日前往肇慶觀光時，更換上長髮駁髮造型展現減齡少女感。她在湖中石塊輕快彈跳的短片中，身穿緊身低胸白衫導致視覺效果極度震撼，引發網民熱烈討論其「上圍再進化」，粉絲直接詢問CUP數。

白雲離婚後遊山玩水。（IG@snowybai）

白雲走過離婚陰霾　大方展現自信美

現年38歲、曾獲封TVB「咪神」美名的白雲（Snowy），早於2016年在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」，吸引了無數粉絲。一角成功入屋，多年來其火辣身材一直是網民津津樂道的話題。雖然她在2021年遺憾宣布與富二代前夫江俊霖結束婚姻關係，但這段感情插曲並未打擊她對生活的熱誠。恢復單身後的白雲反而更懂得寵愛自己，不時在網絡上分享周遊列國的靚相，以行動證明自信的女性最美，成功在社交平台建立起極高的人氣地位，更成為不少女性心目中的自主榜樣。

白雲走過離婚陰霾大方展現自信美。（IG@snowybai）

白雲駁髮造型驚艷減齡

近日，白雲前往肇慶著名景點七星岩與鼎湖山觀光，並為粉絲準備了一段視覺效果極強的旅遊短片。片中可見，早前曾嘗試俏麗短髮造型的她，似乎已經度過了「短髮後悔期」，近期悄悄地重新駁上一頭烏黑亮麗的長髮，並紮成充滿活力的粗長麻花辮。

白雲七星岩駁髮造型驚艷減齡。（IG@snowybai）

當日她穿上一件白色極低胸緊身上衣，將呼之欲出的豐滿線條表露無遺，畫面震撼度十足。最令網民屏息的鏡頭，莫過於她踩著湖中石頭輕快地彈跳前進，由於動作幅度不小，其澎湃的上圍亦隨之劇烈跌宕，畫面起伏極大，讓一眾支持者直呼「熱血沸騰」，視覺效果相當奪目。

白雲踩著湖中石頭輕快地彈跳前進。（IG@snowybai）
白雲到鼎湖山投鼎。（IG@snowybai）

白雲親解「上圍再進化」謎團

這段充滿動感的短片隨即引發洗版式討論，不少網民對其始終保持巔峰的狀態感到驚訝，甚至有眼尖的粉絲禁不住直接在留言區詢問：「現在是甚麼CUP，又大了？」面對如此露骨的提問，白雲並未感到冒犯，反而展現出高EQ的幽默感與大方姿態。她親自回覆網民：「是我胖了，keep fit中」。

有粉絲直接在留言區詢問白雲的「CUP數」。（IG@snowybai）
面對露骨的提問，白雲展現出高EQ的幽默回應。（IG@snowybai）
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