「咪神」白雲低胸露背裝獲內地網民激讚　撞樣蔡卓妍周秀娜引熱議

前TVB「咪神」白雲自從離巢後積極開拓內地市場，近日她現身內地出席活動，一襲白色低胸露背長裙瞬間成為全場焦點。相關影片被上載至小紅書，隨即引發網民熱議，大批網民留言激讚：「全部長在了男人的審美點上了」，甚至連女性網民也紛紛認同表示：「同樣長在女人審美上了」。

近日，白雲到內地出席活動。（影片截圖）

白雲被內地網民大讚身材好。（影片截圖）

瘦身唔瘦胸獲封「富人的天堂」

白雲擁有一副令女生羨慕的魔鬼身材，不少網民對其「瘦身唔瘦胸」的體態感到驚訝，直言她是「富人的天堂」。更有網民留意到她的纖腰，驚呼：「她有腰啊」，隨即有人回覆：「腰是對比出來的」、「別說男人了，我一個女的都喜歡看」。

好瘦但好有料。（影片截圖）

白雲被封「富人的天堂」。（影片截圖）

被讚撞樣多位女神

除了身材吸睛，白雲的樣貌亦成為熱話。不少網民認為她與多位女星撞樣，紛紛留言指：「這不就是蔡卓妍加肥版本嗎？」、「胖版周秀娜」，更有網民覺得她是多位女神的混合體，直言是：「蔡卓妍+李英愛+溫碧霞」。

內地網民讚白雲撞樣蔡卓妍和周秀娜。（影片截圖）

經常大派福利

現年36歲的白雲自2020年離開TVB後，事業重心轉向社交平台及內地發展。擁有35E傲人上圍的她，從不吝嗇分享性感美照，更經常在IG大曬潛水及旅遊相片。有「咪神」之稱的白雲自從2021年與富二代前夫江俊霖離婚恢復單身後，可謂愈戰愈勇，經常在社交平台大派火辣福利。

白雲經常大派福利，側身照震撼眼球。（IG@snowybai）

白雲轉行做潛水教練。（IG@snowybai）

白雲是1月1日生日。（IG@snowybai）

白雲一出場便以她極具震撼力的傲人上圍吸引目光。(ig@snowybai)

白雲帶給粉絲眼前一亮的新感覺。(ig@snowybai)

白雲個人社媒近照（IG@snowybai）