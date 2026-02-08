失婚女藝人轉行教潛水　38歲生日瘋狂慶祝派福利側身照震撼眼球

前TVB藝人白雲（Snowy）是元旦寶寶，在1月1日出世，早前剛度過38歲生日，白雲的人緣極佳，生日慶祝活動由上月到今個月依然未停過，但分享的照片全部「清一色」女生，難怪她要公開許願招桃花。

疑真空上陣 側身照展現S形曲線身材

昨日（7日）白雲在IG挑戰尺度極大的性感照，身穿酒紅色長裙，正面一字肩低至胸口上方，背面更是大面積挖空，僅靠一條幼帶支撐，大騷白滑玉背。而最令人驚艷是側身照，看得出疑真空上陣，長裙幾乎僅僅遮蓋重點部位，尺度之大可謂遊走在走光邊緣，將其標誌性的S形曲線表露無遺。這輯照片令人看得熱血沸騰，不少粉絲留言直呼：「睇到流鼻血！」、「身材真係誇張」。

留言令人聯想破裂婚姻

大派福利的白雲亦留下了一段充滿愁緒的文字：「倘若你只是過客，那向你索取太多，確實是我錯了。」不少網民看完帖文後，聯想起白雲失婚。早在10年前白雲曾與前香港先生江俊霖（Kelvin）有過一段婚姻，二人最終在2021年離婚。

離巢轉行做潛水教練

現年38歲的白雲，曾是TVB的身材擔當，最為人熟悉的是在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」。離巢後，她未有放棄演藝工作，更發展第二事業，考獲執照成為潛水教練，不時帶團出海。

