前TVB女神失婚後重回性感派福利 「禁慾系」老師Look惹網民暴動
撰文：小白
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前TVB「咪神」白雲自從2021年與富二代前夫江俊霖離婚恢復單身後，可謂愈戰愈勇，經常在社交平台大派火辣福利，活出自信美。現年36歲的白雲早前剪掉一頭長髮，以清爽短髮新形象獲網民大讚「顏值不跌反升」後，近日她再度發功，在IG晒出一輯自稱「生人勿近」的禁慾系美照，沒想到惹來極大的「反效果」，令一眾粉絲為之瘋狂！
白雲低胸馬甲上演制服誘惑
在最新發布的美照中，白雲身處一家咖啡店門外，以俏麗的短髮配搭一副金色細框眼鏡，展現出有別於以往的知性美。她更在帖文中幽默地寫下「禁慾系眼鏡，生人勿近」，似乎以為戴上這副文青眼鏡就能收起性感，減低粉絲對她的幻想與熱情。
挑戰「禁慾系」徹底失敗
然而，白雲的衣著打扮卻完全出賣了她的「禁慾」宣言。相中的她身穿一件白色低胸馬甲式上衣，毫不吝嗇地展現其引以為傲的豐滿白滑上圍；下半身則配搭名牌格紋短裙與米色貼身長靴，將修長美腿表露無遺。她坐在階梯上時而對著鏡頭甜笑，時而輕托眼鏡，整個造型不但沒有「生人勿近」的冰冷感，反而散發著濃烈的成熟性感與「制服誘惑」氣息。
網民錯重點狂派心心 白雲意外解鎖流量密碼
這輯原意是挑戰「禁慾」的美照，不但與「禁慾」毫無關係，反而營造出極具誘惑的「制服」感覺，更意外觸發了粉絲們的新一輪暴動。大批粉絲湧入留言區，認為戴上眼鏡的她更具知性魅力，甚至充滿了引人遐想的「老師」氣質。網民紛紛興奮留言高呼「白雲老師，來吧！」、「老師好」，直言這個打扮充滿了無限的幻想空間。足見她這次的「禁慾」挑戰雖然徹底失敗，卻意外解鎖了全新的流量密碼，把粉絲的心抓得死死的。