前TVB「咪神」白雲自從2021年與富二代前夫江俊霖離婚恢復單身後，可謂愈戰愈勇，經常在社交平台大派火辣福利，活出自信美。現年36歲的白雲早前剪掉一頭長髮，以清爽短髮新形象獲網民大讚「顏值不跌反升」後，近日她再度發功，在IG晒出一輯自稱「生人勿近」的禁慾系美照，沒想到惹來極大的「反效果」，令一眾粉絲為之瘋狂！



白雲日前將長髮剪短，配上淺啡金色的髮色，給粉絲眼前一亮的新感覺。（IG@snowybai）

白雲低胸馬甲上演制服誘惑

在最新發布的美照中，白雲身處一家咖啡店門外，以俏麗的短髮配搭一副金色細框眼鏡，展現出有別於以往的知性美。她更在帖文中幽默地寫下「禁慾系眼鏡，生人勿近」，似乎以為戴上這副文青眼鏡就能收起性感，減低粉絲對她的幻想與熱情。

白雲身處一家咖啡店門外，以俏麗的短髮配搭一副金色細框眼鏡。（IG@snowybai）

白雲更在帖文中幽默地寫下「禁慾系眼鏡，生人勿近」，似乎以為能減低粉絲對她的幻想與熱情。（IG@snowybai）

挑戰「禁慾系」徹底失敗

然而，白雲的衣著打扮卻完全出賣了她的「禁慾」宣言。相中的她身穿一件白色低胸馬甲式上衣，毫不吝嗇地展現其引以為傲的豐滿白滑上圍；下半身則配搭名牌格紋短裙與米色貼身長靴，將修長美腿表露無遺。她坐在階梯上時而對著鏡頭甜笑，時而輕托眼鏡，整個造型不但沒有「生人勿近」的冰冷感，反而散發著濃烈的成熟性感與「制服誘惑」氣息。

白雲身穿一件白色低胸馬甲式上衣，毫不吝嗇地展現其豐滿白滑上圍，下半身則配搭名牌格紋短裙與米色貼身長靴。（IG@snowybai）

白雲時而坐在階梯上對著鏡頭甜笑，時而輕托眼鏡，整個造型散發著濃烈的成熟性感與「制服誘惑」氣息。

網民錯重點狂派心心 白雲意外解鎖流量密碼

這輯原意是挑戰「禁慾」的美照，不但與「禁慾」毫無關係，反而營造出極具誘惑的「制服」感覺，更意外觸發了粉絲們的新一輪暴動。大批粉絲湧入留言區，認為戴上眼鏡的她更具知性魅力，甚至充滿了引人遐想的「老師」氣質。網民紛紛興奮留言高呼「白雲老師，來吧！」、「老師好」，直言這個打扮充滿了無限的幻想空間。足見她這次的「禁慾」挑戰雖然徹底失敗，卻意外解鎖了全新的流量密碼，把粉絲的心抓得死死的。

大批粉絲湧入評論區，興奮留言高呼「白雲老師，來吧！」、「老師好」。（IG@snowybai）

白雲擁有驕人身材。（IG@snowybai）

白雲經常周遊列國。IG@snowybai）

白雲樣子甜美。（IG@snowybai）