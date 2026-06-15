「宅男女神」施匡翹大秀超兇身材　上衣拉鏈失守洩春光超惹火

現年30歲的施匡翹（Zaina），2019年正式出道，憑翻唱《假如真的再有約會》女女合唱版及個人單曲《初心》開始受注目，其後的《Stay》及《My1stCar》更先後登上新城冠軍榜，兩首MV在YouTube雙雙突破100萬點擊，她亦先後獲得「勁爆突破歌手」、「勁爆人氣偶像」等多個獎項，2021年更舉行首個個人音樂會，逐步累積人氣，成為新一代宅男女神。

施匡翹（Zaina）。（IG@zaina_sze）

拉鏈失守曬三吋事業線

施匡翹於今年4月獲邀出席在啟德體育館舉行的「香港國際七人欖球賽2026」開幕盛事，昨日（14日）她在社交媒體分享當日的隨拍照片，並以「Hot Summer」為題發文。相中所見，她身穿一件棕色無袖拉鏈背心，配搭粉棕色格子超短裙，身材玲瓏浮凸，儼如行走的衣架子。在悶熱天氣下，她拿着凍飲輕吐舌頭，神情俏皮可愛，電力十足。不過，最吸睛的莫過於其胸口的拉鏈疑似不斷滑下，不經意曬出三吋傲人事業線，由甜美少女瞬間變身惹火辣妹，性感程度直逼爆燈！

施匡翹驚現「拉鏈下滑」。（IG@zaina_sze）

性感照片引網民激讚

這輯性感照片旋即引來大批網民熱烈回應，連人氣網網紅倪晨曦都忍不住留下三個火辣辣的Emoji及心心眼公仔。不少網民亦瘋狂洗版大讚：「好漂亮」、「哇！太火辣了吧！」、「又靚又有型！」足見她這次突破過往「禾稈冚珍珠」形象的性感打扮，獲得外界一致好評。